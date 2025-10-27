Журналісти показали новий елітний маєток пропагандистки Скабєєвої (фото)

Одна з головних пропагандистських пар Росії — Ольга Скабєєва та її чоловік Євген Попов — придбали розкішну нерухомість в одному з найпрестижніших підмосковних селищ.

Доходи обох за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросли в півтора раза, що й дало змогу і жити на широку ногу, і купувати елітне житло, пише The Insider.

Подружжя купило будинок у серпні минулого року в котеджному селищі Новахово на Новоризькому шосе. Район, де розташований їхній маєток, називають "аристократичною локацією".

Спочатку вартість будинку в стилі класичних російських садиб становила 168 мільйонів рублів, але потім опустилася до 150 мільйонів.

Дім на чотири спальні і стільки ж ванних кімнат може похвалитися критим басейном, кухнею-їдальнею, вітальнею, кабінетом, лазнею на дровах і навіть пральнею.

Відео дня

Будинок Скабєєвої та Попова за 150 млн рублів Фото: The Insider

У великому і світлому будинку використане дороге оздоблення інтер'єру Фото: The Insider

Спальні обставлені за смаком "російської еліти" Фото: The Insider

Фото: The Insider

Один із чотирьох санвузлів в особняку пропагандистів Фото: The Insider

У будинку є величезний критий басейн Фото: The Insider

Крита тераса для відпочинку Фото: The Insider

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що Скабєєва офіційно заробляє близько 1 млн 850 тисяч рублів на місяць (22,3 млн на рік). Востаннє до цього моменту публічно доходи пари розкривали за 2021 рік: тоді їй платили 15,2 млн. Після цього відомості про заробітки сімей депутатів Держдуми, включно з Євгеном Поповим, засекретили.

У 2021-му перед виборами до Держдуми чоловік Скабєєвої намагався приховати реальні статки, про які писали журналісти, проте зазнав фіаско: на маніпуляціях Попова викрив навіть Мосміськвиборчком.

Того ж року після перемоги на виборах пропагандист задекларував дохід за 2021 рік у розмірі 18,2 млн рублів (1,5 млн на місяць), проте протягом останніх кількох років, уже після початку російського вторгнення в Україну статки і його, і його дружини істотно зросли.

Крім того, Попов отримує зарплату не тільки на телебаченні, а й у Держдумі (близько 500 тисяч рублів на місяць), а також йому платять у товаристві "Знання", де він значиться лектором. Ще одна стаття доходу — надходження від рекламного агентства WildJam.

Нагадаємо, ще два роки тому Скабєєва закликала 20-30 мільйонів китайських військових допомогти Росії.

Раніше також повідомлялося, де живе і скільки заробляє коханка пропагандиста Володимира Соловйова.