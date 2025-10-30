Жена астронавта: 95-летний Базз Олдрин сообщил о смерти супруги, которая была младше его на 30 лет

Легендарный амеркианский астронавт Базз Олдрин, который побывал на Луне, женился только два года назад. До свадьбы с Анкой Фаур он был женат трижды.

Жена Базза Олдрина, доктор Анка Олдрин, умерла во вторник вечером после всего лишь двух лет брака. 66-летняя Анка скончалась "мирно... рядом с ней были ее муж и сын Влад Генчу", цитирует Олдрина Daily Mail.

"Мне так повезло, что я нашел любовь всей своей жизни и женился на ней. Она приносила радость во все, что мы делали вместе. Мне будет ее очень не хватать ", — сказал 95-летний Олдрин.

Свадьба Базза Олдрина и Анки Фаур Фото: Соцсети

Пара впервые пересеклась на рабочем мероприятии в декабре 2017 года и начала встречаться несколько месяцев спустя, в мае 2018 года.

В конце концов, они поженились в его 93-ий день рождения, 20 января 2023 года.

"Она — любовь всей моей жизни. Мы все делаем вместе: от совместных обедов и планирования проектов до общения с семьями и празднования важных событий, таких как 55-я годовщина высадки "Аполлона-11", — рассказывал Олдрин.

Анка, опытный инженер-химик, получивший докторскую степень в Питтсбургском университете, была казначеем Калифорнийского совета по водородному бизнесу и исполнительным вице-президентом Buzz Aldrin Ventures LLC

До свадьбы с Анкой Базз Олдрин был женат и разведен трижды: с Джоан Энн Арчер с 1954 по 1974 год, с Беверли Ван Зайл с 1975 по 1978 год и с Лоис Дриггс Кэннон с 1988 по 2012 год.

У второго человека, ступившего на поверхность Луны, от первой жены Арчер трое детей: Джеймс, Дженис и Эндрю.

У него есть внук, Джеффри Шусс, от дочери Дженис, три правнука и одна правнучка.

Базз Олдрин и высадка на Луну – что известно

16 июля 1969 года Эдвин Юджин Олдрин-младший, который прославился под прозвищем Базз, Нил Армстронг и Майкл Коллинз отправились в космос с беспрецедентной миссией — первой высадкой человечества на Луне.

Команда "Аполлона 11" Фото: NASA

Олдрин наиболее известен тем, что отдал честь флагу США на поверхности Луны во время лунной миссии "Аполлон-11".

В 1971 году он ушел из НАСА, а в 1998 году основал ShareSpace Foundation — некоммерческую организацию, призванную содействовать расширению пилотируемых космических полетов.

По словам Олдрина, после того как его имя вошло в историю, он пережил темные времена, не зная, что ему делать со своей жизнью. Он боролся с депрессией и алкоголизмом, но вот уже более 40 лет ведет трезвый образ жизни.

ФОто Базза Олдрина на Луне Фото: NASA

В 2002 году Олдрин избежал обвинений в нападении после того, как ударил кулаком мужчину, который потребовал от него поклясться на Библии, что высадка на Луну не была постановкой.

Астронавт в отставке также оставался на виду у публики, появляясь в эпизодических ролях в таких популярных американских телешоу, как "Теория большого взрыва", "Симпсоны" и "Студия 30".

Персонаж "Истории игрушек" Базз Лайтер даже был назван в честь Олдрина.

Он написал несколько книг, а в последние годы призывал к колонизации Марса.

Базз Олдрин – последний, кто остался из покорителей Луны. Нил Армстронг умер в 2012 году в 81 год, а Майк Коллинз – в 2021 году, ему было 90 лет.

Напомним, Фокус писал о свадьбе легендарного астронавта в 2023 году.