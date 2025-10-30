Дружина астронавта: 95-річний Базз Олдрін повідомив про смерть дружини, яка була молодша за нього на 30 років
Легендарний американський астронавт Базз Олдрін, який побував на Місяці, одружився тільки два роки тому. До весілля з Анкою Фаур він був одружений тричі.
Дружина Базза Олдріна, докторка Анка Олдрін, померла у вівторок ввечері після всього лише двох років шлюбу. 66-річна Анка померла "мирно... поруч із нею були її чоловік і син Влад Генчу", цитує Олдріна Daily Mail.
"Мені так пощастило, що я знайшов кохання всього свого життя і одружився з нею. Вона приносила радість у все, що ми робили разом. Мені буде її дуже не вистачати", — сказав 95-річний Олдрін.
Пара вперше перетнулася на робочому заході в грудні 2017 року і почала зустрічатися кілька місяців потому, у травні 2018 року.
Зрештою, вони одружилися в його 93-й день народження, 20 січня 2023 року.
"Вона — кохання всього мого життя. Ми все робимо разом: від спільних обідів і планування проєктів до спілкування з сім'ями та святкування важливих подій, як-от 55-та річниця висадки "Аполлона-11", — розповідав Олдрін.
Анка, досвідчена інженер-хімік, що здобула докторський ступінь у Піттсбурзькому університеті, була скарбничкою Каліфорнійської ради з водневого бізнесу та виконавчою віцепрезиденткою Buzz Aldrin Ventures LLC.
До весілля з Анкою Базз Олдрін був одружений і розлучений тричі: з Джоан Енн Арчер з 1954 до 1974 року, з Беверлі Ван Зайл з 1975 до 1978 року і з Лоїс Дріггс Кеннон з 1988 до 2012 року.
У другої людини, яка ступила на поверхню Місяця, від першої дружини Арчер троє дітей: Джеймс, Дженіс і Ендрю.
У нього є онук, Джеффрі Шусс, від дочки Дженіс, три правнуки і одна правнучка.
Базз Олдрін і висадження на Місяць — що відомо
16 липня 1969 року Едвін Юджин Олдрін-молодший, який прославився під прізвиськом Базз, Ніл Армстронг і Майкл Коллінз вирушили в космос із безпрецедентною місією — першим висадженням людства на Місяці.
Олдрін найбільш відомий тим, що віддав честь прапору США на поверхні Місяця під час місячної місії "Аполлон-11".
У 1971 році він пішов із НАСА, а 1998 року заснував ShareSpace Foundation — некомерційну організацію, покликану сприяти розширенню пілотованих космічних польотів.
За словами Олдріна, після того як його ім'я увійшло в історію, він пережив темні часи, не знаючи, що йому робити зі своїм життям. Він боровся з депресією та алкоголізмом, але ось уже понад 40 років веде тверезий спосіб життя.
У 2002 році Олдрін уникнув звинувачень у нападі після того, як вдарив кулаком чоловіка, який зажадав від нього заприсягтися на Біблії, що висадження на Місяць не було постановкою.
Астронавт у відставці також залишався на очах у публіки, з'являючись в епізодичних ролях у таких популярних американських телешоу, як "Теорія великого вибуху", "Сімпсони" і "Студія 30".
Персонаж "Історії іграшок" Базз Лайтер навіть був названий на честь Олдріна.
Він написав кілька книжок, а в останні роки закликав до колонізації Марса.
Базз Олдрін — останній, хто залишився з підкорювачів Місяця. Ніл Армстронг помер 2012 року у 81 рік, а Майк Коллінз — 2021 року, йому було 90 років.
Нагадаємо, Фокус писав про весілля легендарного астронавта у 2023 році.