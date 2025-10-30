В Израиле вспыхнули протесты: молодежь блокирует дороги из-за арестов уклонистов от призыва (видео)

В Израиле тысячи ультраортодоксальных евреев вышли на улицы, протестуя против обязательного военного призыва. Демонстранты блокировали дороги в нескольких городах, скандируя "лучше смерть, чем армия", после ареста трех студентов религиозных школ.

Как сообщает агентство Anadolu, протесты прошли в Иерусалиме, Бней-Браке, Цфате и Бейт-Шемеше. Участники перекрывали главные трассы, в частности шоссе № 4 вблизи Бней-Брака и улицу Бар-Лев в Иерусалиме. Полиция назвала митинги "насильственными и незаконными" и привлекла дополнительные силы для разблокирования движения транспорта.

Блокирование движения транспорта

В ряде случаев правоохранители применяли силу для разгона демонстрантов. Некоторые протестующие бросали камни в автомобили и блокировали пути легкорельсового транспорта в Иерусалиме.

Участники выкрикивали: "Армия хуже смерти. Мы пойдем в тюрьму, а не в армию".

Протесты

В то же время, сотни людей собрались возле военной тюрьмы № 10 вблизи Кфар-Йоны, требуя освобождения задержанных студентов.

Причиной массовых протестов стало решение Верховного суда Израиля от 25 июня 2024 года, которое отменило длительную практику освобождения ультраортодоксальных мужчин от службы в армии. Суд также запретил государственное финансирование семинарий, студенты которых уклоняются от призыва.

Ультраортодоксальные общины, составляющие около 13 % населения Израиля, заявляют, что военная служба противоречит их религиозным убеждениям и угрожает образу жизни. Известные раввины призвали своих последователей отказаться от выполнения приказов о призыве.

В течение десятилетий большинство мужчин из этой общины избегали службы, продолжая обучение в иешивах до достижения 26 лет, когда получали освобождение.

Напомним, правительство Израиля уже несколько месяцев пытается принять новый закон о военном призыве, который бы отменил льготы для религиозных общин и уравнял всех граждан в воинской обязанности.

