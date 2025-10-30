В Ізраїлі спалахнули протести: молодь блокує дороги через арешти ухилянтів від призову (відео)

В Ізраїлі тисячі ультраортодоксальних євреїв вийшли на вулиці, протестуючи проти обов’язкового військового призову. Демонстранти блокували дороги у кількох містах, скандуючи "краще смерть, ніж армія", після арешту трьох студентів релігійних шкіл.

Як повідомляє агентство Anadolu, протести відбулися в Єрусалимі, Бней-Браку, Цфаті та Бейт-Шемеші. Учасники перекривали головні траси, зокрема шосе № 4 поблизу Бней-Брака та вулицю Бар-Лев у Єрусалимі. Поліція назвала мітинги "насильницькими та незаконними" і залучила додаткові сили для розблокування руху транспорту.

У низці випадків правоохоронці застосовували силу для розгону демонстрантів. Деякі протестувальники кидали каміння у автомобілі та блокували колії легкорейкового транспорту у Єрусалимі.

Учасники вигукували: "Армія гірша за смерть. Ми підемо до в’язниці, а не до армії".

Водночас, сотні людей зібралися біля військової в’язниці № 10 поблизу Кфар-Йони, вимагаючи звільнення затриманих студентів.

Причиною масових протестів стало рішення Верховного суду Ізраїлю від 25 червня 2024 року, яке скасувало тривалу практику звільнення ультраортодоксальних чоловіків від служби в армії. Суд також заборонив державне фінансування семінарій, студенти яких ухиляються від призову.

Ультраортодоксальні громади, що становлять близько 13 % населення Ізраїлю, заявляють, що військова служба суперечить їхнім релігійним переконанням і загрожує способу життя. Відомі рабини закликали своїх послідовників відмовитися від виконання наказів про призов.

Протягом десятиліть більшість чоловіків із цієї громади уникали служби, продовжуючи навчання в єшивах до досягнення 26 років, коли отримували звільнення.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю вже кілька місяців намагається ухвалити новий закон про військовий призов, який би скасував пільги для релігійних громад і зрівняв усіх громадян у військовому обов’язку.

