Сезон лавин: пять иностранцев и два гида погибли в Непале

Лавина обрушилась на лагерь на горе Ялунг-Ри в Непале, в результате чего погибли пять иностранных альпинистов и два непальских гида. Представители каких стран погибли – до сих пор неизвестно.

Представитель вооруженной полиции Шайлендра Тхапа сообщил, что в базовом лагере, расположенном на высоте 4900 метров пострадали еще пять человек, пишет CNN.

Национальность и личности иностранных альпинистов пока не установлены. Начиная с прошлой недели погода в Непале ухудшается: в горах зафиксированы снегопады. Так что спасателям пришлось добираться до месте происшествия пешком.

Спасательный вертолет пытался добраться до места происшествия, но из-за плохой погоды ему пришлось вернуться. Тхапа заявил, что повторит попытку во вторник на рассвете.

Гора Ялунг-Ри — вершина в Непале высотой 5600 метров. Она считается горой для новичков, не имеющих опыта восхождений на высокие горы.

В Непале находятся восемь из 14 высочайших гор мира, включая Эверест. Весна — самый популярный сезон для восхождений, когда погода на этих высоких вершинах благоприятная.

Однако осенью, между сезоном дождей и зимой, сюда приезжают сотни иностранных альпинистов, чтобы покорить более мелкие вершины.

Напомним, в начале октября в Непале началась сильнейшая снеговая буря, которая отрезала от цивилизации сотни туристов.

Ранее Фокус сообщал о том, что британский альпинист установил рекорд подъема на "крышу мира". 51-летний Кентон Кул скромно отметил, что у многих шерпов, которые обычно помогают в восхождениях на Эверест, восхождений было куда больше, чем у него.