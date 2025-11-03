Сезон лавин: п'ять іноземців і два гіди загинули в Непалі

Лавина зійшла на табір на горі Ялунг-Рі в Непалі, внаслідок чого загинули п'ятеро іноземних альпіністів і двоє непальських гідів. Представники яких країн загинули — досі невідомо.

Представник збройної поліції Шайлендра Тхапа повідомив, що в базовому таборі, розташованому на висоті 4900 метрів, постраждали ще п'ятеро людей, пише CNN.

Національність та особи іноземних альпіністів поки що не встановлено. Починаючи з минулого тижня погода в Непалі погіршується: у горах зафіксовано снігопади. Тож рятувальникам довелося добиратися до місця події пішки.

Рятувальний вертоліт намагався дістатися до місця події, але через погану погоду йому довелося повернутися. Тхапа заявив, що повторить спробу у вівторок на світанку.

Гора Ялунг-Рі — вершина в Непалі висотою 5600 метрів. Вона вважається горою для новачків, які не мають досвіду сходжень на високі гори.

У Непалі розташовані вісім із 14 найвищих гір світу, включно з Еверестом. Весна — найпопулярніший сезон для сходжень, коли погода на цих високих вершинах сприятлива.

Однак восени, між сезоном дощів і взимку, сюди приїжджають сотні іноземних альпіністів, щоб підкорити дрібніші вершини.

Нагадаємо, на початку жовтня в Непалі почалася найсильніша снігова буря, яка відрізала від цивілізації сотні туристів.

Раніше Фокус повідомляв про те, що британський альпініст встановив рекорд підйому на "дах світу". 51-річний Кентон Кул скромно зазначив, що у багатьох шерпів, які зазвичай допомагають у сходженнях на Еверест, сходжень було значно більше, ніж у нього.