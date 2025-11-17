В Бангладеш приговорили к смертной казни бывшего премьер-министра: в чем причина

Суд Бангладеш вынес смертный приговор бывшей главе правительства Шейх Хасине за жестокое подавление студенческого восстания. Тогда погибли около 1400 человек. Но Хасина сейчас находится в Индии, куда уехала, когда ее отстранили от власти.

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина признана виновной в преступлениях против человечности и приговорена к смертной казни, сообщает Reuters.

Специальный трибунал признал ее ответственной за приказ о жестоком подавлении студенческих протестов в прошлом году, в ходе которых, по оценкам ООН, погибло до 1400 человек, большинство из которых были обстреляны силами безопасности.

78-летнюю Хасину, тетю депутата британского парламента от Лейбористской партии Тулип Сиддик, судили заочно, поскольку она живет в изгнании в Индии , где ее отстранили от власти.

Шейх Хасину приговорили к смертной казни, но она сбежала в Индию Фото: Hindustan Times

Комментируя приговор, она заявила: "Приговоры, вынесенные мне, были вынесены сфальсифицированным трибуналом, созданным и возглавляемым неизбранным правительством, не имеющим демократического мандата. Они предвзяты и политически мотивированы. Своим отвратительным призывом к смертной казни они раскрывают наглые и кровожадные намерения экстремистских деятелей временного правительства сместить последнего избранного премьер-министра Бангладеш".

Відео дня

Коллегия из трех судей международного уголовного трибунала признала Хасину виновной в таких преступлениях, как убийство, истребление, пытки и другие бесчеловечные акты.

Зачитывая приговор суду, судья Голам Мортуза Мозумдер заявил, что "обвиняемая премьер-министр совершила преступления против человечности, отдав приказ использовать беспилотники, вертолеты и смертоносное оружие".

В понедельник утром по всему Бангладеш были усилены меры безопасности из-за опасений протестов, поскольку члены семей погибших во время восстания 2024 года расплакались в зале суда в Дакке.

Смертный приговор был также вынесен бывшему министру внутренних дел Асадуззаману Хану, сообвиняемому Хасины по делу, за преступления против человечности.

Суд также приговорил бывшего начальника полиции Чоудхури Абдуллу Аль-Мамуна к пяти годам тюремного заключения.

"Пусть вынесут любой вердикт, какой им вздумается. Мне это безразлично. Аллах дал мне эту жизнь, и только он может положить ей конец. Я все равно буду служить своему народу", — сообщила Хасина, которая присутствовала на суде по телефону.

После оглашения приговоров раздались крики одобрения и аплодисменты, а Хасину призвали повесить.

Протесты в Бангладеш в 2024 году

Напомним, протест, приведший к падению Хасины, начался как студенческое движение, но перерос в общенациональное восстание против ее авторитарного правления, которое теперь называют "Июльской революцией". 18 июля 2024 года на улицах Дакки вспыхнули пожары во время столкновений протестующих с полицией.

По данным Организации Объединенных Наций, в ходе протестов с 15 июля по 5 августа 2024 года могли погибнуть до 1400 человек, еще тысячи получили ранения, большинство из них — от огнестрельного оружия со стороны сил безопасности. Это было самое страшное насилие в Бангладеш со времен войны за независимость 1971 года.

В ходе судебного разбирательства прокуроры заявили суду, что ими были обнаружены доказательства прямого приказа Хасины применить смертоносную силу для подавления студенческого восстания.

Фокус писал о протесте в Бангладеш. Тогда студенты вышли на акцию протеста против правил принятия на государственную службу. Протестующие требовали отменить квоты, по которым 30% рабочих мест на государственной службе было зарезервировано для семей ветеранов, воевавших в войне за независимость страны против Пакистана 1971 года. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила, что на улицы вышли "преступники".

Во время протестов был также сожжен отель одного из соратников Хасины и дома ее сопартийцев.