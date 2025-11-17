У Бангладеш засудили до смертної кари колишнього прем'єр-міністра: у чому причина

Суд Бангладеш ухвалив смертний вирок колишній главі уряду Шейх Хасіні за жорстоке придушення студентського повстання. Тоді загинули близько 1400 осіб. Але Хасіна зараз перебуває в Індії, куди виїхала, коли її усунули від влади.

Колишню прем'єр-міністерку Бангладеш Шейх Хасіну визнано винною у злочинах проти людяності та засуджено до смертної кари, повідомляє Reuters.

Спеціальний трибунал визнав її відповідальною за наказ про жорстоке придушення студентських протестів торік, під час яких, за оцінками ООН, загинуло до 1400 осіб, більшість із яких були обстріляні силами безпеки.

78-річну Хасіну, тітку депутата британського парламенту від Лейбористської партії Туліп Сіддік, судили заочно, оскільки вона живе у вигнанні в Індії, де її усунули від влади.

Шейх Хасіну засудили до смертної кари, але вона втекла до Індії Фото: Hindustan Times

Коментуючи вирок, вона заявила: "Вироки, ухвалені мені, були ухвалені сфальсифікованим трибуналом, створеним і очолюваним необраним урядом, який не має демократичного мандата. Вони упереджені й політично мотивовані. Своїм огидним закликом до смертної кари вони розкривають нахабні і кровожерливі наміри екстремістських діячів тимчасового уряду змістити останнього обраного прем'єр-міністра Бангладеш".

Колегія з трьох суддів міжнародного кримінального трибуналу визнала Хасіну винною в таких злочинах, як убивство, винищення, тортури та інші нелюдські акти.

Зачитуючи вирок суду, суддя Голам Мортуза Мозумдер заявив, що "обвинувачена прем'єр-міністр скоїла злочини проти людяності, віддавши наказ використовувати безпілотники, гелікоптери і смертоносну зброю".

У понеділок вранці по всьому Бангладеш було посилено заходи безпеки через побоювання протестів, оскільки члени сімей загиблих під час повстання 2024 року розплакалися в залі суду в Дацці.

Смертний вирок було також ухвалено колишньому міністру внутрішніх справ Асадуззаману Хану, обвинувачуваному Хасіни у справі, за злочини проти людяності.

Суд також засудив колишнього начальника поліції Чоудхурі Абдуллу Аль-Мамуна до п'яти років тюремного ув'язнення.

"Нехай винесуть будь-який вердикт, який їм заманеться. Мені це байдуже. Аллах дав мені це життя, і тільки він може покласти йому край. Я все одно служитиму своєму народові", — повідомила Хасіна, яка була присутня на суді телефоном.

Після оголошення вироків пролунали крики схвалення і оплески, а Хасіну закликали повісити.

Протести в Бангладеш у 2024 році

Нагадаємо, протест, що призвів до падіння Хасіни, почався як студентський рух, але переріс у загальнонаціональне повстання проти її авторитарного правління, яке тепер називають "Липневою революцією". 18 липня 2024 року на вулицях Дакки спалахнули пожежі під час сутичок протестувальників із поліцією.

За даними Організації Об'єднаних Націй, під час протестів із 15 липня до 5 серпня 2024 року могло загинути до 1400 осіб, ще тисячі дістали поранення, більшість із них — від вогнепальної зброї з боку сил безпеки. Це було найстрашніше насильство в Бангладеш із часів війни за незалежність 1971 року.

Під час судового розгляду прокурори заявили суду, що вони виявили докази прямого наказу Хасіни застосувати смертоносну силу для придушення студентського повстання.

Фокус писав про протест у Бангладеш. Тоді студенти вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. Протестувальники вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність країни проти Пакистану 1971 року. Прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна заявила, що на вулиці вийшли "злочинці".

Під час протестів було також спалено готель одного із соратників Хасіни та будинки її однопартійців.