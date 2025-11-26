Переворот в Гвинея-Бисау: арестован президент, который призывал мириться с Путиным

Группа армейских офицеров заявила, что в среду они захватили власть в Гвинее-Бисау, за день до запланированного объявления результатов ожесточенных президентских выборов. Президент Умаро Сиссоко Эмбало низложен.

В заявлении, зачитанном по государственному телевидению пресс-секретарем Динизом Н'Чамой, военные заявили, что они отстранили президента Эмбало, приостановили избирательный процесс, закрыли границы и введут комендантский час, пишет Reuters.

Вскоре после этого Эмбало заявил телеканалу France 24: "Меня низложили".

В своем заявлении военные сообщили, что сформировали "Высшее военное командование по восстановлению порядка" и будут руководить западноафриканской страной до дальнейшего уведомления.

Местонахождение Эмбало неизвестно. Ранее он заявлял, что его арестовали в кабинете президентского дворца без применения насилля.

По словам Эмбало, переворот организовал начальник штаба сухопутных войск. 23 ноября в Гвинее-Бисау состоялись всеобщие выборы. Официальные результаты должны быть объявлены избиркомом 28 ноября, однако Умару Сисоку Эмбало уже объявил о своей победе над соперником Фернандо Диасом. После этого агентства AFP и Reuters сообщали о стрельбе в окрестностях президентского дворца и вблизи здания национальной избирательной комиссии.

Это последняя вспышка беспорядков в Гвинее-Бисау, небольшом прибрежном государстве, расположенном между Сенегалом и Гвинеей, которое является печально известным перевалочным пунктом для кокаина, направляемого в Европу.

Пока не ясно, пользуется ли армия поддержкой всех разрозненных вооруженных сил Гвинеи-Бисау или же она контролирует всю территорию страны с населением около двух миллионов человек.

В заявлении армии говорится, что решение офицеров взять власть в свои руки стало ответом на план дестабилизации, придуманный "некоторыми национальными политиками" и "известными национальными и зарубежными наркобаронами", а также на попытку манипулировать результатами выборов.

Эмбало стремился стать первым за три десятилетия президентом Гвинеи-Бисау, который выиграет второй срок подряд.

Бывший премьер-министр Домингуш Симоеш Перейра, проигравший Эмбало во втором туре выборов 2019 года и поддержавший Диаса на этих выборах, заявил агентству Reuters, что Диас не имеет никакого отношения к перевороту.

Диас встречался с наблюдателями за выборами, когда "некоторые люди ворвались в комнату и объявили, что в центре города слышны выстрелы", — рассказал Перейра, который также присутствовал на той же встрече.

Перейра сообщил, что Диас в безопасности и находится в Бисау.

Что известно о Гвинее-Бисау – стране переворотов и кокаина

В период с 1974 года, когда страна обрела независимость от Португалии, по 2020 год, когда Эмбало пришел к власти, Гвинею-Бисау потрясло по меньшей мере девять государственных переворотов и попыток переворотов.

Эмбало заявил, что за время своего правления пережил три попытки переворота. Его критики обвиняют его в создании кризисов как предлога для репрессий.

В декабре 2023 года в столице несколько часов звучали выстрелы, которые правительство Эмбало назвало попыткой государственного переворота. В ответ Эмбало распустил парламент, и с тех пор в стране нет действующего законодательного органа.

Последняя зафиксированная попытка переворота произошла в конце октября 2025 года, когда власти объявили об аресте группы высокопоставленных офицеров по подозрению в попытке свержения правительства.

Подготовка к воскресному голосованию была напряженной, поскольку оппозиция утверждала, что Эмбало уже превысил свои полномочия.

Аналитики также отмечают, что при Эмбало в стране "процветала" торговля кокаином. Только в прошлом году в Гвинея-Бисау задержали борт из Венесуэлы, которым перевозили почти три тонны кокаина.

Умаро Сиссоко Эмбало приезжал в Киев с посланием от Путина Фото: Офис президента

Напомним, в 2022 году президент Гвинеи-Бисау Эмбало приезжал в Киев с посланием от Путина для президента Украины Владимира Зеленского.

Дипломатические отношения с Республикой Гвинея-Бисау Украина установила в феврале 2009 года. Страны подтвердили желание развивать отношения дружбы и сотрудничества на основе взаимного уважения и суверенного равенства в соответствии с целями и принципами Устава ООН.