Переворот у Гвінея-Бісау: заарештовано президента, який закликав миритися з Путіним

Група армійських офіцерів заявила, що в середу вони захопили владу в Гвінеї-Бісау, за день до запланованого оголошення результатів запеклих президентських виборів. Президент Умаро Сіссоко Ембало скинутий.

У заяві, зачитаній по державному телебаченню прессекретарем Дінізом Н'Чамою, військові заявили, що вони відсторонили президента Ембало, призупинили виборчий процес, закрили кордони і введуть комендантську годину, пише Reuters.

У Гвінеї-Бісау стався черговий державний переворот

Незабаром після цього Ембало заявив телеканалу France 24: "Мене позбавили влади".

У своїй заяві військові повідомили, що сформували "Вище військове командування з відновлення порядку" і керуватимуть західноафриканською країною до подальшого повідомлення.

Місцезнаходження Ембало невідоме. Раніше він заявляв, що його заарештували в кабінеті президентського палацу без застосування насильства.

Відео дня

За словами Ембало, переворот організував начальник штабу сухопутних військ. 23 листопада в Гвінеї-Бісау відбулися загальні вибори. Офіційні результати має оголосити виборчком 28 листопада, проте Умару Сісоку Ембало вже оголосив про свою перемогу над суперником Фернандо Діасом. Після цього агентства AFP і Reuters повідомляли про стрілянину в околицях президентського палацу та поблизу будівлі національної виборчої комісії.

Це останній спалах заворушень у Гвінеї-Бісау, невеликій прибережній державі, розташованій між Сенегалом і Гвінеєю, що є сумнозвісним перевалочним пунктом для кокаїну, що прямує до Європи.

Поки не зрозуміло, чи користується армія підтримкою всіх розрізнених збройних сил Гвінеї-Бісау, чи вона контролює всю територію країни з населенням приблизно два мільйони осіб.

У заяві армії йдеться про те, що рішення офіцерів узяти владу у свої руки стало відповіддю на план дестабілізації, вигаданий "деякими національними політиками" і "відомими національними та зарубіжними наркобаронами", а також на спробу маніпулювати результатами виборів.

Ембало прагнув стати першим за три десятиліття президентом Гвінеї-Бісау, який виграє другий термін поспіль.

Колишній прем'єр-міністр Домінгуш Сімоеш Перейра, який програв Ембало у другому турі виборів 2019 року і підтримав Діаса на цих виборах, заявив агентству Reuters, що Діас не має жодного стосунку до перевороту.

Діас зустрічався зі спостерігачами за виборами, коли "деякі люди увірвалися в кімнату й оголосили, що в центрі міста чути постріли", — розповів Перейра, який також був присутній на тій самій зустрічі.

Перейра повідомив, що Діас у безпеці і перебуває в Бісау.

Що відомо про Гвінею-Бісау — країну переворотів і кокаїну

У період із 1974 року, коли країна здобула незалежність від Португалії, до 2020 року, коли Ембало прийшов до влади, Гвінею-Бісау сколихнуло щонайменше дев'ять державних переворотів і спроб переворотів.

Ембало заявив, що за час свого правління пережив три спроби перевороту. Його критики звинувачують його у створенні криз як приводу для репресій.

У грудні 2023 року в столиці кілька годин лунали постріли, які уряд Ембало назвав спробою державного перевороту. У відповідь Ембало розпустив парламент, і відтоді в країні немає чинного законодавчого органу.

Остання зафіксована спроба перевороту сталася наприкінці жовтня 2025 року, коли влада оголосила про арешт групи високопоставлених офіцерів за підозрою у спробі повалення уряду.

Підготовка до недільного голосування була напруженою, оскільки опозиція стверджувала, що Ембало вже перевищив свої повноваження.

Аналітики також зазначають, що за Ембало в країні "процвітала" торгівля кокаїном. Тільки торік у Гвінея-Бісау затримали борт із Венесуели, яким перевозили майже три тонни кокаїну.

Умаро Сіссоко Ембало приїжджав до Києва з посланням від Путіна Фото: Офис президента

Нагадаємо, 2022 року президент Гвінеї-Бісау Ембало приїжджав до Києва з посланням від Путіна для президента України Володимира Зеленського.

Дипломатичні відносини з Республікою Гвінея-Бісау Україна встановила в лютому 2009 року. Країни підтвердили бажання розвивати відносини дружби і співробітництва на засадах взаємної поваги та суверенної рівності відповідно до цілей і принципів Статуту ООН.