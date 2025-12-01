"Впервые за 70 лет": Европа не доверяет США и готовится самостоятельно отбиваться от РФ, — Bloomberg

Члены Европейского Союза не доверяют обещаниям США по безопасности и готовятся отражать российскую агрессию, полагаясь на собственные силы и военное взаимодействие. Все это происходит на фоне частичного вывода американских войск из Европы.

Европейские чиновники работают над укреплением оборонных возможностей НАТО в отрыве от потенциала США, пишет Bloomberg.

В частности делаются инвестиции в оружейную промышленность Европы, а военные учения теперь проходят без участия американцев.

"Актуальность этих подготовительных мер будет подчеркнута на этой неделе, поскольку Вашингтон углубляет связи с Россией. В то время как Белый дом настаивает на прекращении войны в Украине, его угрозы в этом месяце прекратить военную поддержку Киева повысили вероятность того, что европейским государствам придется защищать Украину, а возможно, даже остальную часть своей восточной границы, при ограниченной поддержке США", — говорится в материале.

Відео дня

Журналисты объяснили, что российская агрессия против Украины уже просачивается через границу дальше в Европу, а США взамен сокращают свое военное присутствие на европейском континенте, чтобы сосредоточиться на Азии.

Союзников в Европе просят позаботиться о собственной обороне самостоятельно. Например, в Румынии, где расположено несколько баз НАТО, количество американских войск уже сократилось с 1700 до примерно 1000. Такие же планы сокращения анонсированы для Болгарии, Словакии и Венгрии.

За закрытыми дверями Вашингтон пытается успокоить опасения своих партнеров, заявив, что не оставит их на произвол судьбы. Однако у европейцев мало веры этому.

"Это впервые за последние 70 лет, когда европейцы больше не воспринимают американские гарантии безопасности как гарантии", — заявила директор программы Черного моря в Институте Ближнего Востока Юлия Джоя.

Например, Румыния уже ищет, кто из союзников мог бы стать новым гарантом ее безопасности самим фактом присутствия войск. Потенциально эту роль на себя могла бы взять Франция, с которой румыны как раз пытаются углубить сотрудничество.

"Направление истории — это постепенное отделение Соединенных Штатов от европейского континента", — подчеркнул французский генерал Филипп де Монтенон, добавив, что Европа способна побеждать даже без поддержки США.

Напомним, 30 ноября издание The Wall Street Journal обнародовало материал, в котором говорится о том, что ВС РФ получают преимущество над Украиной в использовании дронов.