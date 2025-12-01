"Впервые взяли верх": ВС РФ получают преимущество над Украиной в использовании дронов, — WSJ

Россия постепенно приобретает преимущество в использовании беспилотников на линии соприкосновения и проникновения с их помощью в тыл врага, хотя раньше это была сильная сторона исключительно Украины.

Мастерство России в ударах по украинским линиям снабжения с помощью дронов является важнейшим изменением в войне 2025 года, пишет The Wall Street Journal.

Это считается даже более значимым изменением, чем постепенное завоевание россиянами украинской территории. А в совокупности это ослабляет дипломатические позиции Киева, чем пользуется администрация Трампа, настаивая на окончании войны на выгодных для России условиях, аргументируя это тем, что Украина должна согласиться или позже столкнуться с худшим соглашением, поскольку не может продолжать борьбу.

Журналисты объясняют, что в течение четырех лет полномасштабного вторжения Украина имела явное преимущество в боевых дронах, используя инновационные тактики и технологии, чтобы компенсировать большую численность российских войск.

Відео дня

"Но этой осенью российские силы впервые взяли верх в тактической борьбе за дроны. Они преобладают беспилотные летательные аппараты Украины в ключевых участках фронта, используя усовершенствованные тактики, которые испытывают способность Украины обеспечивать своих защитников на передовой. Эта тенденция не сулит ничего хорошего для способности Украины удержать позиции в 2026 году, если украинские войска не найдут ответа на усовершенствованные возможности России", — говорится в материале.

Отмечается, что в течение войны Россия постоянно увеличивала использование малых дронов, применяя их для разведки, наведения артиллерийского огня или атак на украинские силы на передовой. Она скопировала использование Украиной FPV-дронов и долго пыталась догнать ловкие и растущие силы дронов Украины.

"В течение последних двух лет FPV помогали Украине компенсировать хроническую нехватку пехоты и замедлить наступательные операции России", — говорится в статье.

РФ изменила тактику применения дронов

Москва изменила свою тактику использования дронов в 2024 году, после того, как ВСУ ворвались в Курскую область.

Подразделение ВС РФ под названием "Рубикон" набрало многих лучших российских пилотов дронов и нацелилось на украинскую логистику в Курске. Они использовали волоконно-оптические дроны, подключенные к пилоту длинным кабелем, чтобы сигнал не мог быть заглушен. Впоследствии "Рубикон" расширился, перенеся инструменты и тактику, которые сработали в Курске, на восточный фронт в Украине, одновременно обучая других российских подразделений дронов своим методам.

"Они имеют две основные задачи: они нарушают нашу логистику и нацеливаются на наших пилотов дронов", — пояснил командир 429-го полка дронов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По словам украинских офицеров, "Рубикон" сосредотачивается на целях средней дальности, обычно минимум в 20 километрах от линии фронта, минуя украинскую пехоту.

Украинские логистические и дронные подразделения сейчас несут большие потери, чем пехота на передовой, заявил директор польской военно-аналитической компании Rochan Consulting Конрад Музыка. Он отметил, что это частично связано с тем, что пехота имеет очень мало бойцов.

Потери вынуждают украинских пилотов дронов запускать свои FPV с более удаленных позиций, что ограничивает дальность их атак. Тем временем российские дроны с большей дальностью полета проникают все глубже в тыл.

"Российские военные превзошли Украину в обучении среднемасштабных ударов. Они перехватывают цели на расстоянии от 40 до 70 километров от линии фронта. Раньше для этого нужно было запускать пилотируемые самолеты", — сказал аналитик Института изучения войны в Вашингтоне Джордж Баррос.

Украинские FPV все еще наносят значительный урон на последних 20 километрах, которые российские войска должны пройти, чтобы добраться до линии фронта. Но Украине не хватает оружия для ударов по российской логистике, командным пунктам и другим целям в тылу.

"Зона поражения сместилась больше за линию фронта Украины, чем наоборот, потому что Россия усовершенствовалась", — сказал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, аналитического центра из Филадельфии Роб Ли.

Российские дроны в битве за Покровск

Кроме того, битва за Покровск показывает, как Россия получила преимущество в тактических беспилотниках. Украинские войска, воюющие в Покровске, говорят, что российские беспилотники в этом районе сейчас превосходят защитников в соотношении 10:1.

Больше всего украинских солдат беспокоит то, что российские беспилотники с большой дальностью полета могут атаковать их линии снабжения в Покровске с расстояния до 65 километров.

"Дороги настолько опасны для транспортных средств, что украинские войска последние 16 км преодолевают пешком", — говорится в материале.

Кроме волоконно-оптических дронов, российские подразделения используют дроны Lancet с фиксированным крылом, дальность полета которых составляет до 40 километров, а также все больше более дешевых моделей Molniya. "Молнии" могут либо взрывать собственный груз, либо нести два-три небольших FPV, увеличивая свою дальность. Иногда такие FPV потом атакуют украинских бойцов с тыла.

"Когда видишь дрон, летящий в направлении фронта, думаешь, что это один из наших дронов. Поэтому это действительно сложно", — пояснил Федоренко.

В то же время авторы материала подчеркнули, что Украина пытается восстановить свое преимущество.

"Наша главная проблема — это ресурсы. Их преимущество не в технологии, а в масштабах", — сказал руководитель беспилотных систем 2-го корпуса Украины, который имеет позывной "Вольт".

Украина хочет производить больше собственных волоконно-оптических беспилотников, однако не имеет таких как Россия огромных поставок волоконно-оптического кабеля из Китая.

"К сожалению, мы должны признать, что Китай является более сильным союзником в этом вопросе, чем США и Европа вместе взятые", — подчеркнул Федоренко.

Напомним, 30 ноября офицер ВСУ рассказал о новом способе применения "шахедов" на фронте.

Фокус также писал о том, что у России достаточно средств поражения для массированных обстрелов Украины.