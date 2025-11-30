FPV-дрон с 90кг взрывчатки: офицер ВСУ рассказал о новом способе применения "шахедов" на фронте

ВС РФ используют ударные дроны типа "шахед" как FPV-дроны и при необходимости управляют ими вручную, когда нужно поразить или перехватить нужную им цель.

Это происходит днем на прифронтовой территории, сообщил старший лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"Противник активно применяет по прифронтовой территории управляемые БпЛА типа "Шахед", в основном использование таких дронов практикуется в светлое время суток", — написал "Алекс".

Он пояснил, что таким образом россияне получают FPV-дрон, однако с боевой частью около 90 килограммов, которым возможно управлять вручную.

"Пи*а*ы имеют фактически FPV-дрон с БЧ около 90 кг, который можно вести в ручном режиме управления на всем пути полета или перехватывать или корректировать при заходе на цель при необходимости", — подчеркнул офицер ВСУ.

