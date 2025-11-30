FPV-дрон з 90кг вибухівки: офіцер ЗСУ розповів про новий спосіб застосування "шахедів" на фронті

ЗС РФ використовують ударні дрони типу "шахед" як FPV-дрони та за необхідності керують ними вручну, коли потрібно уразити чи перехопити потрібну їм ціль.

Це відбувається вдень на прифронтовій території, повідомив старший лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Противник активно застосовує по прифронтовій території керовані БпЛА типу "Шахед", в основному використання таких дронів практикується в світлу пору доби", — написав "Алекс".

Він пояснив, що у такий спосіб росіяни отримують FPV-дрон, проте з бойовою частиною близько 90 кілограмів, яким можливо керувати вручну.

"Пі*а*и мають фактично FPV-дрон з БЧ близько 90 кг, який можливо вести в ручному режимі керування на всьому шляху польоту або перехоплювати чи коригувати при заході на ціль при необхідності", — наголосив офіцер ЗСУ.

