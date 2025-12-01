"Вперше взяли гору": ЗС РФ здобувають перевагу над Україною у використанні дронів, — WSJ

Росія поступово здобуває перевагу у використанні безпілотників на лінії зіткнення та проникнення за їх допомогою у тил ворога, хоча раніше це була сильна сторона виключно України.

Майстерність Росії в ударах по українських лініях постачання за допомогою дронів є найважливішою зміною у війні 2025 року, пише The Wall Street Journal.

Це вважається навіть більш значущою зміною, ніж поступове завоювання росіянами української території. А в сукупності це послаблює дипломатичні позиції Києва, чим користується адміністрація Трампа, наполягаючи на закінченні війни на вигідних для Росії умовах, аргументуючи це тим, що Україна повинна погодитися або пізніше зіткнутися з гіршою угодою, оскільки не може продовжувати боротьбу.

Журналісти пояснюють, що протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення Україна мала явну перевагу в бойових дронах, використовуючи інноваційні тактики та технології, щоб компенсувати більшу чисельність російських військ.

"Але цієї осені російські сили вперше взяли гору в тактичній боротьбі за дрони. Вони переважають безпілотні літальні апарати України в ключових ділянках фронту, використовуючи вдосконалені тактики, які випробовують здатність України забезпечувати своїх захисників на передовій. Ця тенденція не обіцяє нічого хорошого для здатності України утримати позиції в 2026 році, якщо українські війська не знайдуть відповіді на вдосконалені можливості Росії", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що протягом війни Росія постійно збільшувала використання малих дронів, застосовуючи їх для розвідки, наведення артилерійського вогню або атак на українські сили на передовій. Вона скопіювала використання Україною FPV-дронів та довго намагалася наздогнати спритні та зростаючі сили дронів України.

"Протягом останніх двох років FPV допомагали Україні компенсувати хронічну нестачу піхоти та уповільнити наступальні операції Росії", — йдеться у статті.

РФ змінила тактику застосування дронів

Москва змінила свою тактику використання дронів у 2024 році, після того, як ЗСУ увірвалися в Курську область.

Підрозділ ЗС РФ під назвою "Рубікон" набрав багатьох найкращих російських пілотів дронів і націлився на українську логістику в Курську. Вони використовували волоконно-оптичні дрони, підключені до пілота довгим кабелем, щоб сигнал не міг бути заглушений. Згодом "Рубікон" розширився, перенісши інструменти і тактику, які спрацювали в Курську, на східний фронт в Україні, одночасно навчаючи інших російських підрозділів дронів своїм методам.

"Вони мають два основні завдання: вони порушують нашу логістику і націлюються на наших пілотів дронів", — пояснив командир 429-го полку дронів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За словами українських офіцерів, "Рубікон" зосереджується на цілях середньої дальності, зазвичай щонайменше за 20 кілометрів від лінії фронту, оминаючи українську піхоту.

Українські логістичні та дронні підрозділи зараз несуть більші втрати, ніж піхота на передовій, заявив директор польської військово-аналітичної компанії Rochan Consulting Конрад Музика. Він зазначив, що це частково пов'язано з тим, що піхота має дуже мало бійців.

Втрати змушують українських пілотів дронів запускати свої FPV з більш віддалених позицій, що обмежує дальність їхніх атак. Тим часом російські дрони з більшою дальністю польоту проникають все глибше в тил.

"Російські військові перевершили Україну в навчанні середньомасштабних ударів. Вони перехоплюють цілі на відстані від 40 до 70 кілометрів від лінії фронту. Раніше для цього потрібно було запускати пілотовані літаки", — сказав аналітик Інституту вивчення війни у Вашингтоні Джордж Баррос.

Українські FPV все ще завдають значної шкоди на останніх 20 кілометрах, які російські війська повинні пройти, щоб дістатися до лінії фронту. Але Україні не вистачає зброї для ударів по російській логістиці, командних пунктах та інших цілях в тилу.

"Зона ураження змістилася більше за лінію фронту України, ніж навпаки, тому що Росія вдосконалилася", — сказав старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, аналітичного центру з Філадельфії Роб Лі.

Російські дрони у битві за Покровськ

Крім того, битва за Покровськ показує, як Росія здобула перевагу в тактичних безпілотниках. Українські війська, що воюють у Покровську, кажуть, що російські безпілотники в цьому районі зараз переважають захисників у співвідношенні 10:1.

Найбільше українських солдатів турбує те, що російські безпілотники з великою дальністю польоту можуть атакувати їхні лінії постачання в Покровську з відстані до 65 кілометрів.

"Дороги настільки небезпечні для транспортних засобів, що українські війська останні 16 км долають пішки", — йдеться у матеріалі.

Окрім волоконно-оптичних дронів, російські підрозділи використовують дрони Lancet з фіксованим крилом, дальність польоту яких становить до 40 кілометрів, а також все більше дешевших моделей Molniya. "Молнії" можуть або підривати власний вантаж, або нести два-три невеликих FPV, збільшуючи свою дальність. Іноді такі FPV потім атакують українських бійців з тилу.

"Коли бачиш дрон, що летить у напрямку фронту, думаєш, що це один з наших дронів. Тож це дійсно складно", — пояснив Федоренко.

Водночас автори матеріалу підкреслили, що Україна намагається відновити свою перевагу.

"Наша головна проблема — це ресурси. Їхня перевага не в технології, а в масштабах", — сказав керівник безпілотних систем 2-го корпусу України, який має позивний "Вольт".

Україна хоче виробляти більше власних волоконно-оптичних безпілотників, проте не має таких як Росія величезних поставок волоконно-оптичного кабелю з Китаю.

"На жаль, ми мусимо визнати, що Китай є сильнішим союзником у цьому питанні, ніж США та Європа разом узяті", — наголосив Федоренко.

