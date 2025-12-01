"Вперше за 70 років": Європа не довіряє США та готується самотужки відбиватись від РФ, — Bloomberg

Члени Європейського Союзу не довіряють безпековим обіцянкам США та готуються відбивати російську агресію, покладаючись на власні сили та військову взаємодію. Все це відбувається на тлі часткового виведення американських військ з Європи.

Європейські чиновники працюють над зміцненням оборонних можливостей НАТО у відриві від потенціалу США, пише Bloomberg.

Зокрема робляться інвестиції у збройову промисловість Європи, а військові навчання тепер проходять без участі американців.

"Актуальність цих підготовчих заходів буде підкреслена цього тижня, оскільки Вашингтон поглиблює зв'язки з Росією. У той час як Білий дім наполягає на припиненні війни в Україні, його погрози цього місяця припинити військову підтримку Києва підвищили ймовірність того, що європейським державам доведеться захищати Україну, а можливо, навіть решту свого східного кордону, за обмеженої підтримки США", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що російська агресія проти України вже просочується через кордон далі в Європу, а США натомість скорочують свою військову присутність на європейському континенті, щоб зосередитися на Азії.

Союзників у Європі просять подбати про власну оборону самостійно. Наприклад, у Румунії, де розташовано кілька баз НАТО, кількість американських військ вже скоротилася із 1700 до приблизно 1000. Такі ж плани скорочення анонсовані для Болгарії, Словаччини та Угорщини.

За зачиненими дверима Вашингтон намагається заспокоїти побоювання своїх партнерів, заявивши, що не залишить їх напризволяще. Однак у європейців мало віри цьому.

"Це вперше за останні 70 років, коли європейці більше не сприймають американські гарантії безпеки як гарантії", — заявила директорка програми Чорного моря в Інституті Близького Сходу Юлія Джоя.

Наприклад, Румунія вже шукає, хто із союзників міг би стати новим гарантом її безпеки самим фактом присутності військ. Потенційно цю роль на себе могла б взяти Франція, з якою румуни якраз намагаються поглибити співпрацю.

"Напрямок історії — це поступове відокремлення Сполучених Штатів від європейського континенту", — наголосив французький генерал Філіп де Монтенон, додавши, що Європа здатна перемагати навіть без підтримки США.

Нагадаємо, 30 листопада видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що ЗС РФ здобувають перевагу над Україною у використанні дронів.