Теперь пишут запросы в посольство: Пентагон прекратил контакты с Минобороны Германии

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, главнокомандующий немецкой армией, пожаловался, что порядок, который существовал десятилетиями, исчезает. И теперь связь европейских членов НАТО с США "пропала".

Кристиан Фройдинг признался американскому журналисту из The Atlantic, что раньше он мог отправлять сообщения американским военным чиновникам "днем и ночью", но в последнее время связь с его коллегами в Вашингтоне была "прервана, действительно прервана".

Например, администрация Дональда Трампа не предупреждала о своем решении приостановить определенные поставки оружия в Украину. За информацией об американской политике Фройдинг обращался в посольство Германии в Вашингтоне, где "был кто-то, кто пытался найти кого-то в Пентагоне".

Также в немецкой армии всерьез обеспокоены перспективами того, что Россия может напасть на страну НАТО, о чем постоянно говорят военные аналитики, а также неясной политикой Вашингтона. Уверенности в том, что американский президент станет на защиту Европы, больше нет.

"Вы не только столкнулись с врагом, стучащимся в дверь, но и теряете верного союзника и друга", – сказал Фройдинг.

Германия осознала необходимость перевооружения. Она тратит миллиарды долларов на оружие и перепрофилирует гражданские предприятия для его производства. Она даже обсуждает вопрос о восстановлении всеобщей воинской повинности. Правительство пообещало сделать армию сильнейшей в Европе. Впервые со времен Второй мировой войны Германия разместила войска на постоянной основе за пределами своих границ.

Еще недавно подобные планы вызвали бы тревогу во всем мире. Но поскольку Соединенные Штаты разрушают созданный ими мировой порядок, у Германии не останется другого выбора.

Борис Писториус, министр обороны Германии, не мог поверить словам Дж. Д. Вэнса, когда он критиковал союзников на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, сравнивая европейские демократии с авторитарными режимами и обвиняя лидеров Европы в подавлении свободы слова.

Второй шок произошел вскоре после Мюнхенской конференции по безопасности, когда немецкие официальные лица с недоверием наблюдали, как Трамп в Овальном кабинете ругался с украинским президентом за отказ от мира на условиях, продиктованных Белым домом. Фройдинг сказал, что он никогда не отправлял столько текстовых сообщений за одну ночь, как в тот раз, своим друзьям и коллегам в Украине.

Для Фридриха Мерца, тогдашнего будущего канцлера, эта конфронтация ясно показала, что Европа больше не может полагаться на Соединённые Штаты. Высокопоставленный немецкий чиновник, рассказал, что Мерца, мучает вопрос: "Будет ли Америка поддерживать своих союзников?". После "шоу" в Овальном кабинете он убежден в необходимости внесения поправок в конституцию Германии, разрешающих неограниченные государственные заимствования на оборону. В течение месяца бундестаг одобрил эту реформу.

Напомним, ранее американцы шокировали своих союзников по НАТО, заявив, что Германия должна взять на себя командование силами НАТО в Европе. На протяжении всей истории альянса пост Верховного главнокомандующего неизменно занимал четырехзвездный генерал США, с тех пор как в 1951 году Дуайт Эйзенхауэр стал первым командующим, занявшим эту должность. С июля эту должность занимает Алексус Гринкевич, генерал ВВС США. Логика всегда заключалась в том, что в случае войны командующему необходимо будет контролировать масштабное развертывание американских сил, потенциально включая ядерное оружие, и поэтому ему потребуются тесные отношения с президентом США и его полное доверие.

А члены Европейского Союза не доверяют обещаниям США по безопасности и готовятся отражать российскую агрессию, полагаясь на собственные силы и военное взаимодействие. Все это происходит на фоне частичного вывода американских войск из Европы.