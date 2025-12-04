"Вся украинская еда ядовитая": в Польше распространяется новый фейк, — ЦПД

В Польше распространяется новая волна дезинформации об Украине. В сети появился ряд сообщений о "зараженной еде из Украины".

Авторы призывают бойкотировать украинскую продукцию, ведь она якобы является "опасной". Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

В сообщениях призывают бойкотировать все товары, которые продают с кодом 482. Это стандартный штрихкод для товаров, которые были произведены в Украине.

Отмечается, что такие фейки создаются на основе реальных случаев, когда отдельные партии продуктов не проходят стандарты качества. При этом в ЦПД подчеркивают, что это необязательно бывают товары из Украины. В то же время пропагандисты, которые умышленно распространяют эти фейки, намеренно пытаются распространить ложное впечатление об опасности именно всех украинских продуктов.

"Польские институты регулярно публикуют предупреждения о конкретных товарах, которые не соответствуют нормам, независимо от страны происхождения. Поэтому обобщение, что "вся украинская еда ядовитая", — это классический прием дезинформации", — отмечается в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Там подчеркивают, что манипуляция со штрихкодом является частью антиукраинской кампании, которая активно проводится в Польше с начала полномасштабной войны.

Цель этой кампании — подорвать доверие между украинцами и поляками, посеять враждебность между двумя народами и усилить давление на политические решения Варшавы по поддержке Украины.

Напомним, ранее в Польше напали на украинца и похитили его. Мужчину жестоко избили молотком, облили кипятком и угрожали убийством.

А в польском городе Слупск учитель травил украинских детей, обзывал и обещал "показать, кто такой поляк". Позже польские дети этого учителя набросились на украинских и жестко избили.