"Вся українська їжа отруйна": у Польщі шириться новий фейк, — ЦПД

У Польщі шириться нова хвиля дезінформації про Україну. У мережі з'явилася низка дописів про "заражену їжу з України".

Автори закликають бойкотувати українську продукцію, адже вона нібито є "небезпечною". Про це пише Центр протидії дезінформації.

У дописах закликають бойкотувати усі товари, які продають з кодом 482. Це стандартний штрихкод для товарів, які були вироблені в Україні.

Наголошується, що такі фейки створюються на основі реальних випадків, коли окремі партії продуктів не проходять стандарти якості. При цьому в ЦПД наголошують, що це необов'язково бувають товари з України. У той же час пропагандисти, які умисно поширюють ці фейки, навмисно намагаються поширити хибне враження про небезпеку саме всіх українських продуктів.

"Польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів, які не відповідають нормам, незалежно від країни походження. Відтак узагальнення, що "вся українська їжа отруйна", — це класичний прийом дезінформації", — зазначається в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Там підкреслюють, що маніпуляція з штрихкодом є частиною антиукраїнської кампанії, яка активно проводиться в Польщі від початку повномасштабної війни.

Мета цієї кампанії — підірвати довіру між українцями та поляками, посіяти ворожість між двома народами і посилити тиск на політичні рішення Варшави щодо підтримки України.

Нагадаємо, раніше у Польщі напали на українця і викрали його. Чоловіка жорстоко побили молотком, облили окропом і погрожували вбивством.

А у польському місті Слупськ вчитель цькував українських дітей, обзивав та обіцяв "показати, хто такий поляк". Пізніше польські діти цього вчителя накинулися на українських та жорстко побили.