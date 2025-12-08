Китайская скорость: в Пекине заменили 2,4 км кольцевой дороги за 6 часов (видео)

8000 тонн асфальта за шесть часов уложили работники дорожной службы в Пекине, заменив 2,4 км кольцевой дороги.

Все работы проводились ночью, а их темпы и масштабы показала официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской народной республики Мао Нин, опубликовав на своей странице в Х видеоролик под названием "Китайская скорость".

На кадрах – работы, которые проводились в рамках проекта реконструкции четвертой кольцевой автодороги и улучшения экологической ситуации.

Команды дорожных служб начали укладку около полуночи и завершили ее примерно через шесть часов.

В работе было задействовано крупное количество техники, включая асфальтоукладчики, катки, грузовики, а также специализированные машины для снятия старого слоя покрытия.

Такая скорость работы стала возможной не только благодаря наличию техники и людей в достаточном количестве, но и продуманная логистика по доставке асфальта.

Уже к утру на дороге не только было новое покрытие, но и свежая разметка по всем полосам движения.

Китайские рабочие уложили 8 тысяч тонн асфальта за одну ночь: реакция сети

Пользователи впечатлены кадрами, опубликованными внешнеполитическим ведомством Китая.

"Калифорнии стоит этому поучиться. Нам требуются месяцы, чтобы проделать ту же самую работу", "В моем городе на это ушло бы полгода", "До реставрации" выглядит лучше любого шоссе в Нью-Джерси", "Скорость, точность и трудовая этика на высшем уровне", "Может ли кто-нибудь показать это людям, работающим на дорогах вокруг аэропорта имени Кеннеди? Сейчас его нужно переименовать в JFC", – пишут под видео.

