В Китае пожилой водитель поцарапал суперкар Ferrari и заплатил всего $26 за ремонт (фото)

Полицейские попросили пожилого водителя взять на себя всю ответственность. Мужчина заплатил всего 26 долларов за ремонт суперкара.

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В китайском Шанхае произошло необычное ДТП с участием суперкара Ferrari F8 Spider и электрического трехколесного велосипеда. В итоге виновник аварии заплатил всего 26 долларов за ремонт. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

ДТП произошло 15 августа в районе Бунд. Очевидцы поделились, что пожилой водитель-инвалид красного электрического трехколесного велосипеда поцарапал желтый Ferrari F8 Spider, который остановился на красном сигнале светофора.

Водитель трехколесного велосипеда пытался скрыться с места происшествия, но его остановили на ближайшем пешеходном переходе. Затем приехала полиция.

Полицейские попросили пожилого водителя взять на себя всю ответственность. Тем не менее водитель Ferrari по имени Ган согласился принять "любую компенсацию, которую мог предложить мужчина". В итоге виновник ДТП заплатил ему всего 190 юаней (26 долларов).

Стоимость ремонта Ferrari F8 Spider может составить около 20 000 йен (2743 доллара). Поэтому Гану придется оплатить услуги из собственного кошелька.

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Ferrari F8 Spider оснащен 3,9-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

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