У Китаї літній водій пошкодив суперкар Ferrari та заплатив лише $26 за ремонт (фото)

Поліцейські попросили літнього водія взяти на себе всю відповідальність. Чоловік заплатив лише 26 доларів за ремонт суперкара.

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У китайському Шанхаї сталася незвичайна ДТП за участю суперкара Ferrari F8 Spider і електричного триколісного велосипеда. У підсумку винуватець аварії заплатив лише 26 доларів за ремонт. Про це повідомили на сайті Carscoops.

ДТП сталася 15 серпня в районі Бунд. Очевидці поділилися, що літній водій-інвалід червоного електричного триколісного велосипеда подряпав жовтий Ferrari F8 Spider, який зупинився на червоному сигналі світлофора.

Водій триколісного велосипеда намагався втекти з місця події, але його зупинили на найближчому пішохідному переході. Потім приїхала поліція.

Поліцейські попросили літнього водія взяти на себе всю відповідальність. Проте водій Ferrari, на ім'я Ган погодився прийняти "будь-яку компенсацію, яку міг запропонувати чоловік". У результаті винуватець ДТП заплатив йому лише 190 юанів (26 доларів).

Вартість ремонту Ferrari F8 Spider може становити близько 20 000 ієн (2743 долари). Тому Гану доведеться заплатити за послуги з власного гаманця.

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Ferrari F8 Spider оснащений 3,9-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 720 к.с. і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

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