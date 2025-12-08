Китайська швидкість: у Пекіні замінили 2,4 км кільцевої дороги за 6 годин (відео)

8000 тонн асфальту за шість годин поклали працівники дорожньої служби в Пекіні, замінивши 2,4 км кільцевої дороги.

Усі роботи проводилися вночі, а їхні темпи і масштаби показала офіційна представниця Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки Мао Нін, опублікувавши на своїй сторінці в Х відеоролик під назвою "Китайська швидкість".

На кадрах — роботи, які проводилися в рамках проєкту реконструкції четвертого кільцевого автошляху та поліпшення екологічної ситуації.

Команди дорожніх служб розпочали укладання близько опівночі і завершили його приблизно через шість годин.

У роботі було задіяно велику кількість техніки, включно з асфальтоукладальниками, катками, вантажівками, а також спеціалізованими машинами для зняття старого шару покриття.

Така швидкість роботи стала можливою не тільки завдяки наявності техніки та людей у достатній кількості, а й продумана логістика з доставки асфальту.

Уже до ранку на дорозі не тільки було нове покриття, а й свіжа розмітка по всіх смугах руху.

Китайські робітники поклали 8 тисяч тонн асфальту за одну ніч: реакція мережі

Користувачі вражені кадрами, опублікованими зовнішньополітичним відомством Китаю.

"Каліфорнії варто цього повчитися. Нам потрібні місяці, щоб виконати ту саму роботу", "У моєму місті на це пішло б пів року", "До реставрації" має кращий вигляд, ніж будь-яке шосе в Нью-Джерсі", "Швидкість, точність і трудова етика на найвищому рівні", "Чи може хто-небудь показати це людям, які працюють на дорогах навколо аеропорту імені Кеннеді? Зараз його потрібно перейменувати на JFC", — пишуть під відео.

