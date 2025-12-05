Китай першим у світі перерозподілив ґрунтові води по всій країні: ніхто не знав, що так можна

За останні кілька десятиліть масштабні зусилля з "озеленення" в Китаї активізували колообіг води в країні. Фактично їм вдалося перемістити ґрунтові води такими способами, які вчені тільки зараз починають розуміти.

Нове дослідження показує, що зусилля Китаю зі сповільнення деградації земель і зміни клімату шляхом посадки дерев і відновлення луків призвели до масштабного і непередбачуваного перерозподілу води в усій країні. По суті, вчені лише зараз починають розуміти, як це працює, пише Live Science.

Згідно з дослідженням, у період із 2001 до 2020 року зміни рослинного покриву призвели до скорочення кількості прісної води, доступної для людей та екосистем у східному мусонному регіоні та північно-західному регіоні, які разом становлять майже 74% території Китаю. Вчені також з'ясували, що за цей самий період доступність води збільшилася в районі Тибетського нагір'я в Китаї, яке становить решту території суші.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри стійкості екосистем Утрехтського університету в Нідерландах Арі Стаала, вони з колегами виявили, що зміни в ґрунтово-рослинному покриві перерозподіляють воду. Простими словами, зусилля Китаю з озеленення території активізували кругообіг води в природі.

Малюнок із дослідження показує три основні регіони Китаю та зміни в ґрунтово-рослинному покриві за останні два десятиліття Фото: Earth's Future

Зазначимо, що води між континентами Землі й атмосферою здебільшого забезпечують три основні процеси:

випаровування і транспірація підіймають воду вгору;

опади опускають воду вниз.

Випаровування видаляє воду з поверхонь і ґрунту в той час, як транспірація видаляє воду, ввібрану рослинами з ґрунту. У сукупності ці процеси називаються евапотранспірацією, і вона коливається залежно від рослинного покриву, доступності води та кількості сонячної енергії, що досягає землі.

За словами Стаала, луки й ліси, як правило, збільшують евапотранспірацію. Причому, це особливо помітно в лісах, оскільки дерева мають глибоке коріння, яке отримує доступ до води в посушливі періоди.

Автори зазначають, що найбільшим проєктом Китаю з висаджування дерев є Велика зелена стіна на посушливій і напівпосушливій півночі країни. Велика зелена стіна була створена 1978 року і була покликана уповільнити розширення пустель. За останні 50 років вона сприяла збільшенню лісового покриву з приблизно 10% площі Китаю в 1949 році до більш ніж 25% сьогодні. Минулого року представники уряду оголосили, що країна завершила оточення своєї найбільшої пустелі рослинністю, але продовжить висаджувати дерева для стримування опустелювання.

Однак це не єдиний проєкт з озеленення. У сукупності ініціативи Китаю з відновлення екосистем забезпечують 25% глобального приросту площі листя в період з 2000 по 2017 рік.

Озеленення Китаю призвело до величезних змін в евапотранспірації (угорі ліворуч), опадах (угорі праворуч) і доступності води (унизу) в період з 2001 по 2020 рік Фото: Earth's Future

Тепер вчені також помітили, що озеленення Китаю насправді також радикально змінило водний цикл Китаю, збільшивши як евапотранспірацію, так і кількість опадів. У новому дослідженні вчені використовували дані високої роздільної здатності про евапотранспірацію, опади та зміну землекористування з різних джерел, а також модель відстеження атмосферної вологості.

Результати показали, що евапотранспірація загалом збільшилася більше, ніж кількість опадів — простими словами, це означає втрату частини води в атмосферу. Цікаво, що ця тенденція насправді не була однаковою по всьому Китаю, оскільки вітри можуть переносити воду на відстань до 7000 кілометрів від джерела, а це означає, що евапотранспірація в одному місці часто впливає на кількість опадів в іншому.

У результаті вчені виявили, що розширення лісів у східному мусонному регіоні Китаю і відновлення пасовищ у решті частини країни призвели до збільшення евапотранспірації, однак кількість опадів при цьому збільшилася лише в районі Тибетського нагір'я. В інших регіонах спостерігалося зниження доступності води. Це має важливі наслідки для управління водними ресурсами, оскільки водні ресурси Китаю і без того розподілені нерівномірно.

