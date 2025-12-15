Китай отбирает у Японии панд, которые там жили 53 года

Две большие панды-близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй живут в зоопарке Уэно в рамках панда-дипломатии Китая. Но теперь Пекин требует вернуть их назад из-за охлаждения отношений с официальным Токио. Медведи поедут в КНР в конце января.

Япония впервые с 1972 года останется без панды — символа дружбы между Токио и Пекином — после решения о возвращении двух гигантских панд-близнецов из зоопарка Уэно в Токио в Китай, сообщило в понедельник правительство Токио, пишет Japan Times.

Ожидается, что Сяо Сяо и Лэй Лэй, единственные оставшиеся в Японии панды, будут отправлены обратно в Китай к концу января.

Сяо Сяо и Лэй Лэй уедут в Китай Фото: tripadvisor

Столичные власти вели переговоры с Китаем о продлении их пребывания до запланированного возвращения в феврале или о предоставлении им новых панд взамен.

Однако их пребывание было сокращено примерно на месяц, чтобы соответствовать графику приема панд в китайском центре, и в настоящее время нет перспектив получения нового панда-займа. Столичная администрация заявила, что китайская сторона не дала никаких комментариев относительно дальнейших договоренностей.

Уезд близнецов, родившихся в Токио в 2021 году, ознаменует собой первый случай за более чем 50 лет, когда Япония останется без панды.

Это происходит на фоне обострения напряженности между Японией и Китаем после заявлений премьер-министра Санаэ Такаичи в прошлом месяце о возможности вмешательства Японии в ситуацию с Тайванем.

Панды впервые были переданы Японии во временное пользование в 1972 году, когда Япония и Китай нормализовали дипломатические отношения.

С тех пор китайская "панда-дипломатия" продолжается в рамках совместного исследовательского проекта двух стран по сохранению этого животного. Китай юридически владеет всеми пандами, включая тех, которые родились в Японии.

В сентябре прошлого года любимая пара панд из зоопарка Уэно, Ри Ри и Шин Шин, родившие трех детенышей — Сяо Сяо и Лэй Лэй, а также Сян Сян, которую вернули в Китай в 2023 году, — были отправлены обратно в Китай.

В июне четыре панды, родившиеся и выросшие в парке развлечений Adventure World в префектуре Вакаяма, также были отправлены обратно в Китай, поскольку срок действия контракта между этим учреждением и китайской стороной истекал.

До недавнего времени китайское правительство проявляло позитивный настрой в отношении возможности предоставления Японии новой большой панды. В апреле представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин приветствует сохраняющийся интерес Японии к международному сотрудничеству в области сохранения больших панд.

В зоопарке Уэно заявили, что хотели бы и дальше принимать панд и продолжать совместный исследовательский проект с Китаем. Учитывая, что панды-близнецы являются самыми популярными животными в зоопарке, ожидается, что после их отъезда количество посетителей уменьшится.

До 21 декабря у посетителей еще будет возможность увидеть Сяо Сяо и Лэй Лэй, выстроившись в очередь, хотя количество посетителей будет ограничено.

Кроме того, посещение возможно только по предварительной записи — до 4800 человек в день могут забронировать временные слоты для наблюдения за пандами в порядке живой очереди. В период с 14 по 25 января, в последние 12 дней посещения, временные слоты будут распределяться посредством лотереи.

Места можно забронировать онлайн через портал зоопарка. В зоопарке ожидают, что перед отъездом панд их посетят около 180 000 человек.

А Финляндия сама вернула Китаю двух панд, так как содержание Луми и Пюру обходилось зоопарку слишком дорого.

В Китае очень трепетно относятся к пандам, так что в прошлом году 12 туристам пожизненно запретили посещать китайскую исследовательскую базу по разведению гигантских панд в Чэнду за плохое поведение по отношению к животным.