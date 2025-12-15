Китай відбирає в Японії панд, які там жили 53 роки

Дві великі панди-близнюки Сяо Сяо і Лей Лей Лей живуть у зоопарку Уено в рамках панда-дипломатії Китаю. Але тепер Пекін вимагає повернути їх назад через охолодження відносин з офіційним Токіо. Ведмеді поїдуть до КНР наприкінці січня.

Японія вперше з 1972 року залишиться без панди — символу дружби між Токіо і Пекіном — після рішення про повернення двох гігантських панд-близнюків із зоопарку Уено в Токіо до Китаю, повідомив у понеділок уряд Токіо, пише Japan Times.

Очікується, що Сяо Сяо і Лей Лей Лей, єдиних панд, які залишилися в Японії, буде відправлено назад до Китаю до кінця січня.

Сяо Сяо і Лей Лей Лей поїдуть до Китаю Фото: tripadvisor

Столична влада вела переговори з Китаєм про продовження їхнього перебування до запланованого повернення в лютому або про надання їм нових панд натомість.

Однак їхнє перебування було скорочено приблизно на місяць, щоб відповідати графіку прийому панд у китайському центрі, і наразі немає перспектив отримання нової панда-позики. Столична адміністрація заявила, що китайська сторона не дала жодних коментарів щодо подальших домовленостей.

Виїзд близнюків, які народилися в Токіо 2021 року, ознаменує собою перший випадок за понад 50 років, коли Японія залишиться без панди.

Це відбувається на тлі загострення напруженості між Японією і Китаєм після заяв прем'єр-міністра Санае Такаїчі минулого місяця про можливість втручання Японії в ситуацію з Тайванем.

Панди вперше були передані Японії в тимчасове користування 1972 року, коли Японія і Китай нормалізували дипломатичні відносини.

Відтоді китайська "панда-дипломатія" триває в рамках спільного дослідницького проекту двох країн зі збереження цієї тварини. Китай юридично володіє всіма пандами, включно з тими, які народилися в Японії.

У вересні минулого року улюблену пару панд із зоопарку Уено, Рі Рі і Шин Шин, які народили трьох дитинчат — Сяо Сяо і Лей Лей Лей, а також Сян Сян, яку повернули до Китаю 2023 року, — відправили назад до Китаю.

У червні чотирьох панд, які народилися і виросли в парку розваг Adventure World у префектурі Вакаяма, також відправили назад до Китаю, оскільки термін дії контракту між цією установою і китайською стороною закінчувався.

До недавнього часу китайський уряд виявляв позитивний настрій щодо можливості надання Японії нової великої панди. У квітні представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що Пекін вітає інтерес, що зберігається у Японії, до міжнародного співробітництва в галузі збереження великих панд.

У зоопарку Уено заявили, що хотіли б і надалі приймати панд і продовжувати спільний дослідницький проєкт із Китаєм. Враховуючи, що панди-близнюки є найпопулярнішими тваринами в зоопарку, очікується, що після їхнього від'їзду кількість відвідувачів зменшиться.

До 21 грудня у відвідувачів ще буде можливість побачити Сяо Сяо і Лей Лей Лей, вишикувавшись у чергу, хоча кількість відвідувачів буде обмежена.

Крім того, відвідування можливе тільки за попереднім записом — до 4800 осіб на день можуть забронювати тимчасові слоти для спостереження за пандами в порядку живої черги. У період з 14 до 25 січня, в останні 12 днів відвідування, тимчасові слоти розподілятимуться за допомогою лотереї.

Місця можна забронювати онлайн через портал зоопарку. У зоопарку очікують, що перед від'їздом панд їх відвідають близько 180 000 осіб.

А Фінляндія сама повернула Китаю двох панд, оскільки утримання Лумі і Пюру обходилося зоопарку занадто дорого.

У Китаї дуже трепетно ставляться до панд, тож торік 12 туристам довічно заборонили відвідувати китайську дослідницьку базу з розведення гігантських панд у Ченду за погану поведінку щодо тварин.