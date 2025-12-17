На публике впервые за полгода: СМИ распространили пропагандистские фотографии Ким Чен Ына с дочерью

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил церемонию открытия нового завода по переработке пищевых продуктов и комплексного сервисного центра вместе с дочерью Ким Чу Е. На мероприятии также присутствовала его жена Ри Соль Чжу.

Каксообщает Koreajoongang Daily, ссылаясь на Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК), церемония завершения строительства состоялись в понедельник на пяти региональных заводах по всей стране. Мероприятие проводилось в рамках государственной "Политики регионального развития 20×10", направленной на модернизацию региональной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения.

На церемонии присутствовали жена Кима, Ри Соль Чжу, и их дочь Ким Чу Е. Это первый совместный публичный выход семьи на официальное мероприятие примерно за шесть месяцев после открытия прибрежной туристической зоны Вонсан Калма в июне.

Відео дня

СМИ распространили пропагандистские фотографии Ким Чен Ына с дочерью Фото: KCNA

На фото, которые были опубликованы государственными СМИ Северной Кореи, находится Ким Чу Е в центре внимания, рядом с отцом. В частности, на некоторых кадрах дочь Кима самостоятельно осматривает продукцию, пока лидер проводит брифинг для чиновников, а на других — даже идет впереди него. В то же время Ри Соль Чжу оставалась на заднем плане, преимущественно наблюдая за событиями со стороны.

СМИ распространили пропагандистские фотографии Ким Чен Ына с дочерью Фото: KCNA

После символического перерезания ленты и осмотра объектов Ким Чен Ын заявил о важности политики регионального развития, подчеркнув, что ее задачей является "достижение скачка вперед на местном уровне и обеспечение населения ценными объектами процветания и цивилизации". Лидер добавил, что "народ региона является бенефициарами и пользователями этой политики", а Партия должна обеспечить "бесконечный подъём и расширение эры динамичного движения, инноваций и творчества для национального возрождения".

Издание Bild отмечает, что пропагандистские фотографии Кима и его дочери на открытии торгового центра в районе Кандон создают впечатление "близости к народу". Однако на кадрах не видно никаких посетителей — лидер и его дочь инспектируют товары, осматривают пустой ресторан и местную парикмахерскую, "улыбаясь выпечке".

Напомним, что Северная Корея в срочном порядке строит сразу три роскошных особняка на территории гостевого комплекса Кымсусан в Пхеньяне, один из которых, вероятно, предназначен для Путина.

Также Фокус писал, что в Северной Корее казнили пару "важных шишек", которые стали "высокомерными" после успеха своего бизнеса.