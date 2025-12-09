Ким Чен Ын строит для Путина дворец в Северной Корее (фото)

Сразу три роскошных особняка строят на территории гостевого комплекса Кымсусан в Пхеньяне. И один из них, как считают расследователи, предназначен для Путина. Примечательно, что рядом строится кладбище для погибших на войне в Украине.

Северная Корея в срочном порядке строит сразу три роскошных особняка на территории гостевого комплекса Кымсусан в Пхеньяне. Каждый из особняков занимает около 13 000 кв. м. Анализ спутниковых снимков, проведенный NK News, показывает, что объекты готовят для приема высокопоставленных иностранных лидеров уже в ближайшие месяцы.

Ким Чен Ын срочно возводит дворцы для союзников Фото: MAXAR

Параллельно со стройкой особняков ведутся работы над новым кладбищем и музеем неподалеку — в память о северокорейских военнослужащих, погибших в войне против Украины.

Проект стартовал в конце октября 2025 года, когда там появился большой лагерь для рабочих. А в середине ноября там уже появились несколько этажей.

Официально Пхеньян не объявлял о готовящихся визитах зарубежных лидеров для встречи с Ким Чен Ыном. Владимир Путин считается вероятным кандидатом на проживание в новой резиденции из-за усиления связей двух стран на фоне войны в Украине. Их последняя очная встреча прошла в сентябре 2025 года в Пекине на военном параде.

Подобный особняк в Пхеньяне строили для Си Цзиньпиня еще в 2019 году и тоже справились довольно быстро – за 4 месяца.

Дворец, построенный для Си Цзиньпина Фото: KCNA

Это говорит о том, что планы были разработаны быстро — и специально для того, чтобы произвести впечатление на Си Цзиньпина, — как только две страны утвердили график саммита. Новая стройка также идет быстрыми темпами, что указывает на то, что Ким Чен Ын считает текущий проект главным приоритетом и, возможно, завершит его в течение ближайших нескольких месяцев.

Главными кандидатами на предстоящие саммиты являются российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, хотя президент США Дональд Трамп в октябре также предлагал посетить КНДР — примерно в то же время, когда началось строительство новых особняков — для обсуждения вопроса о снятии санкций. Ким Чен Ын пока публично игнорировал это предложение.

Но эксперты хоть и считают, что новый особняк строят для Путина, но дипломатический протокол предполагает, что их следующий саммит должен состояться в Москве, поскольку предыдущий состоялся в государственной резиденции Кымсусан в июне 2024 года.

Си Цзиньпин может снова посетить Пхеньян после встречи с Ким Чен Ыном в Пекине в сентябре. Протокол предусматривает проведение их следующего саммита в Северной Корее, но неясно, почему Ким решил построить для Си Цзиньпина еще один новый особняк вместо того, чтобы использовать существующий, построенный для него в 2019 году.

После пребывания Си в гостевом доме в 2019 году Ким использовал его для размещения китайских музыкантов во время пандемии, а также предоставил им расширенный доступ для съемок музыкального клипа.

В Пхеньяне строят дворец для Путина Фото: MAXAR

Затем высокопоставленные российские чиновники Сергей Шойгу, Андрей Белоусов и Дмитрий Медведев пользовались гостевым домом в сентябре и ноябре 2024 года и октябре 2025 года соответственно. Государственные СМИ КНДР не всегда раскрывают информацию о проживании высокопоставленных иностранных чиновников, поэтому список гостей, желающих остановиться в Кымсусане, вероятно, длиннее.

Напомним, ранее стало известно, что в КНДР делают все, чтобы скрыть от общественности раненых в боях за Россию солдат. Их прячут по санаториям и военным госпиталям, скрывая при этом истинный характер их травм.

А российские СМИ сняли пропагандистский сюжет о саперах из КНДР, которые находятся в Курской области и готовы "жертвовать собой".