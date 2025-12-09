Кім Чен Ин будує для Путіна палац у Північній Кореї (фото)

Одразу три розкішні особняки будують на території гостьового комплексу Кимсусан у Пхеньяні. І один із них, як вважають розслідувачі, призначений для Путіна. Примітно, що поруч будується кладовище для загиблих на війні в Україні.

Північна Корея в терміновому порядку будує одразу три розкішні особняки на території гостьового комплексу Кимсусан у Пхеньяні. Кожен з особняків займає близько 13 000 кв. м. Аналіз супутникових знімків, проведений NK News, показує, що об'єкти готують для приймання високопоставлених іноземних лідерів уже найближчими місяцями.

Кім Чен Ин терміново зводить палаци для союзників Фото: MAXAR

Паралельно з будівництвом особняків тривають роботи над новим цвинтарем і музеєм неподалік — у пам'ять про північнокорейських військовослужбовців, які загинули у війні проти України.

Проєкт стартував наприкінці жовтня 2025 року, коли там з'явився великий табір для робітників. А в середині листопада там уже з'явилися кілька поверхів.

Відео дня

Офіційно Пхеньян не оголошував про підготовку візитів зарубіжних лідерів для зустрічі з Кім Чен Ином. Володимир Путін вважається ймовірним кандидатом на проживання в новій резиденції через посилення зв'язків двох країн на тлі війни в Україні. Їхня остання очна зустріч відбулася у вересні 2025 року в Пекіні на військовому параді.

Подібний особняк у Пхеньяні будували для Сі Цзіньпіня ще 2019 року і теж впоралися досить швидко — за 4 місяці.

Палац, побудований для Сі Цзіньпіна Фото: KCNA

Це говорить про те, що плани були розроблені швидко — і спеціально для того, щоб справити враження на Сі Цзіньпіна, — щойно дві країни затвердили графік саміту. Нове будівництво також йде швидкими темпами, що вказує на те, що Кім Чен Ин вважає поточний проєкт пріоритетом і, можливо, завершить його протягом найближчих кількох місяців.

Головними кандидатами на майбутні саміти є російський лідер Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін, хоча президент США Дональд Трамп у жовтні також пропонував відвідати КНДР — приблизно в той самий час, коли розпочалося будівництво нових маєтків — для обговорення питання про зняття санкцій. Кім Чен Ин поки публічно ігнорував цю пропозицію.

Але експерти хоч і вважають, що новий особняк будують для Путіна, але дипломатичний протокол припускає, що їхній наступний саміт має відбутися в Москві, оскільки попередній відбувся в державній резиденції Кимсусан у червні 2024 року.

Сі Цзіньпін може знову відвідати Пхеньян після зустрічі з Кім Чен Ином у Пекіні у вересні. Протокол передбачає проведення їхнього наступного саміту в Північній Кореї, але незрозуміло, чому Кім вирішив збудувати для Сі Цзіньпіна ще один новий маєток замість того, щоб використати наявний, збудований для нього 2019 року.

Після перебування Сі в гостьовому будинку 2019 року Кім використовував його для розміщення китайських музикантів під час пандемії, а також надав їм розширений доступ для зйомок музичного кліпу.

У Пхеньяні будують палац для Путіна Фото: MAXAR

Потім високопоставлені російські чиновники Сергій Шойгу, Андрій Бєлоусов і Дмитро Медведєв користувалися гостьовим будинком у вересні та листопаді 2024 року і жовтні 2025 року відповідно. Державні ЗМІ КНДР не завжди розкривають інформацію про проживання високопоставлених іноземних чиновників, тому список гостей, які бажають зупинитися в Кимсусані, ймовірно, довший.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в КНДР роблять усе, щоб приховати від громадськості поранених у боях за Росію солдатів. Їх ховають у санаторіях і військових госпіталях, приховуючи при цьому справжній характер їхніх травм.

А російські ЗМІ зняли пропагандистський сюжет про саперів із КНДР, які перебувають у Курській області та готові "жертвувати собою".