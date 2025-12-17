На публіці вперше за пів року: ЗМІ поширили пропагандистські світлини Кім Чен Ина з дочкою (фото)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав церемонію відкриття нового заводу з переробки харчових продуктів та комплексного сервісного центру разом із донькою Кім Чу Е. На заході також була присутня його дружина Рі Соль Чжу.

Як повідомляє Koreajoongang Daily, посилаючись на Центральне інформаційне агентство Кореї (ЦТАК), церемонія завершення будівництва відбулися у понеділок на п’яти регіональних заводах по всій країні. Захід проводився в рамках державної "Політики регіонального розвитку 20×10", спрямованої на модернізацію регіональної інфраструктури та підвищення рівня життя населення.

На церемонії були присутні дружина Кіма, Рі Соль Чжу, та їхня донька Кім Чу Е. Це перший спільний публічний вихід родини на офіційний захід приблизно за шість місяців після відкриття прибережної туристичної зони Вонсан Калма у червні.

Відео дня

ЗМІ поширили пропагандистські світлини Кім Чен Ина з дочкою Фото: KCNA

На фото, що були опубліковані державними ЗМІ Північної Кореї, знаходиться Кім Чу Е у центрі уваги, поруч із батьком. Зокрема, на деяких кадрах донька Кіма самостійно оглядає продукцію, поки лідер проводить брифінг для посадовців, а на інших — навіть йде попереду нього. Водночас Рі Соль Чжу залишалася на задньому плані, переважно спостерігаючи за подіями збоку.

ЗМІ поширили пропагандистські світлини Кім Чен Ина з дочкою Фото: KCNA

Після символічного перерізання стрічки та огляду об’єктів Кім Чен Ин заявив про важливість політики регіонального розвитку, підкресливши, що її завданням є "досягнення стрибка вперед на місцевому рівні та забезпечення населення цінними об’єктами процвітання та цивілізації". Лідер додав, що "народ регіону є бенефіціарами та користувачами цієї політики", а Партія має забезпечити "нескінченне піднесення та розширення ери динамічного руху, інновацій і творчості для національного відродження".

Видання Bild відзначає, що пропагандистські фотографії Кіма та його доньки на відкритті торгового центру у районі Кандон створюють враження "близькості до народу". Проте на кадрах не видно жодних відвідувачів — лідер та його дочка інспектують товари, оглядають пустий ресторан і місцеву перукарню, "посміхаючись випічці".

Нагадаємо, що Північна Корея в терміновому порядку будує одразу три розкішні особняки на території гостьового комплексу Кимсусан у Пхеньяні, один з яких, ймовірно, призначений для Путіна.

Також Фокус писав, що у Північній Кореї стратили пару "важливих шишок", які стали "зарозумілими" після успіху свого бізнесу.