Путин появится в новой серии мультфильма "Простоквашино"

Ранее в мультсериале по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот" уже появились няня Маргарита и грызун Там-тама, а теперь, видимо, одним из героев станет и российский президент.

О том, что президент РФ Владимир Путин появится в серии мультсериала "Простоквашино", сообщило росСМИ "РБК", ссылаясь на источник на медиарынке.

Издание опубликовало два кадра с Путиным. Он присутствует на фотографии возле новогодней елки. Рядом с Путиным стоят дядя Федор, пес Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин и другие герои сериала. Предположительно, фотография висит на стене в доме семьи дяди Федора.

В "Союзмультфильме" заявили, что "кадр подлинный".

Фото: РБК

Когда серия выйдет в эфир и кто будет озвучивать Путина – неизвестно.

Глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева сообщила в сентябре, что персонаж Путина может появиться в "Простоквашино". По ее словам, "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры".

Відео дня

Как в РФ испортили мультик про Дядю Федора и кота Матроскина

Первые мультфильмы про Дядю Федора вышли еще в СССР. Это была трилогия "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980), "Зима в Простоквашино" (1984) по мотивам повести Эдуарда Успенского.

В 2010 году вышел российский мультфильм "Весна в Простоквашино".

Обновленный мультсериал "Простоквашино" — продолжение серии советских мультфильмов — выходит с 2018 года. Уже вышло шесть сезонов, действие которых происходит в 2018—2025 годах.

Кроме основных героев там появились младшая сестра Дяди Федора Вера Павловна, а у нее самой — подружка-грызун Тама-Тама. Позже у них появилась няня — Маргарита Егоровна. А Матроскин и Шарик завели фермерское хозяйство и осваивают новые технологии.

Также в российском мультсериале появлялись некоторые местные знаменитости: Гарик Харламов, солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков и певец Нилетто.

Напомним, ранее Фокус писал о том, сколько Путин тратит в день на войну в Украине.

А Дональд Трамп тем временем одобрил удары Украины по теневому флоту РФ.