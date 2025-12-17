Путін з'явиться в новій серії мультфільму "Простоквашино"

Раніше в мультсеріалі за мотивами повісті Едуарда Успенського "Дядя Федір, пес і кіт" уже з'явилися няня Маргарита та гризун Там-тама, а тепер, мабуть, одним із героїв стане і російський президент.

Про те, що президент РФ Володимир Путін з'явиться в серії мультсеріалу "Простоквашино", повідомило росЗМІ "РБК", посилаючись на джерело на медіаринку.

Видання опублікувало два кадри з Путіним. Він присутній на фотографії біля новорічної ялинки. Поруч із Путіним стоять дядько Федір, пес Шарик, кіт Матроскін, листоноша Пєчкін та інші герої серіалу. Імовірно, фотографія висить на стіні в будинку сім'ї дядька Федора.

У "Союзмультфільмі" заявили, що "кадр справжній".

Коли серія вийде в ефір і хто озвучуватиме Путіна — невідомо.

Голова кіностудії "Союзмультфільм" Юліана Слащева повідомила у вересні, що персонаж Путіна може з'явитися в "Простоквашино". За її словами, "Матроскін із президентом створять прекрасний дует для просування нашої країни, нашої культури".

Як у РФ зіпсували мультик про Дядю Федора і кота Матроскіна

Перші мультфільми про Дядю Федора вийшли ще в СРСР. Це була трилогія "Троє з Простоквашино" (1978), "Канікули в Простоквашино" (1980), "Зима в Простоквашино" (1984) за мотивами повісті Едуарда Успенського.

У 2010 році вийшов російський мультфільм "Весна в Простоквашино".

Оновлений мультсеріал "Простоквашино" — продовження серії радянських мультфільмів — виходить із 2018 року. Уже вийшло шість сезонів, дія яких відбувається у 2018-2025 роках.

Крім основних героїв там з'явилися молодша сестра Дядька Федора Віра Павлівна, а в неї самої — подружка-гризун Тама-Тама. Пізніше у них з'явилася няня — Маргарита Єгорівна. А Матроскін і Шарик завели фермерське господарство й освоюють нові технології.

Також у російському мультсеріалі з'являлися деякі місцеві знаменитості: Гарік Харламов, соліст гурту "Руки вверх" Сергій Жуков і співак Нілетто.

