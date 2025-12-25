Путин отправил стратегические бомбардировщики по маршруту Санта-Клауса над странами НАТО

Боевые истребители НАТО поднимались в воздух в связи с тем, что Путин отправил свои стратегические ядерные бомбардировщики Ту-95МС, чтобы угрожать северу Великобритании во время рождественского полета над Норвежским морем.

НАТО было вынуждено поднять в воздух боевые самолеты для наблюдения за огромными российскими бомбардировщиками. Истребители Су-33 сопровождали российские самолеты, которые летели по маршруту Санта-Клауса с Северного полюса. В Кремле заявили, что это был "плановый полет", пишет Mirror.

"Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов", — сообщило министерство обороны РФ.

В России упомянули, что "на определенных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств".

Какие именно военно-воздушные силы НАТО перехватили самолеты Ту-95МС в РФ не сообщили.

Норвежское море расположено к северо-востоку от Шотландии, между Норвегией и Исландией. Самолеты Ту-95МС, известные как "Медведи", впервые поднялись в воздух в 1950-х годах, но до сих пор остаются одним из главных элементов ядерной триады Путина. Сверхшумные Туполевы — единственные в мире стратегические бомбардировщики с винтовыми двигателями.

Эти самолеты также использовались для нанесения разрушительных ударов обычными ракетами, повлекших за собой массированные жертвы и разрушения в Украине . Ранее в этом месяце истребители НАТО были подняты в воздух после одного из самых мощных ракетных обстрелов Украины со стороны сил Путина.

Украинская система ПВО сбила 585 беспилотников, 29 крылатых ракет и одну баллистическую ракету, а масштабы воздушной атаки с участием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160МС вынудили Польшу, страну НАТО, поднять в воздух боевые самолеты.

Напомним, ранее Фокус писал, что РФ хочет поднять в воздух Су-75. Это однодвигательный многоцелевой истребитель со стелс-технологией, разработанный знаменитым российским ГКБ Сухого и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Россияне позиционируют этот самолет как доступную и легкую альтернативу тяжелому двухмоторному стелс-истребителю Су-57.

А Силы обороны Украины в ночь на 25 декабря нанесли серию ударов по военной и логистической инфраструктуре Российской Федерации и временно оккупированных территорий. Под удар среди прочих попал военный аэродром в районе Майкопа.