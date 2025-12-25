Путін відправив стратегічні бомбардувальники за маршрутом Санта-Клауса над країнами НАТО

Бойові винищувачі НАТО піднімалися в повітря у зв'язку з тим, що Путін відправив свої стратегічні ядерні бомбардувальники Ту-95МС, щоб загрожувати півночі Великої Британії під час різдвяного польоту над Норвезьким морем.

НАТО було змушене підняти в повітря бойові літаки для спостереження за величезними російськими бомбардувальниками. Винищувачі Су-33 супроводжували російські літаки, які летіли за маршрутом Санта-Клауса з Північного полюса. У Кремлі заявили, що це був "плановий політ", пише Mirror.

"Далекобійні бомбардувальники Ту-95МС Повітряно-космічних сил Росії здійснили плановий політ у повітряному просторі над нейтральними водами Баренцового і Норвезького морів. Тривалість польоту становила понад сім годин", — повідомило міністерство оборони РФ.

У Росії згадали, що "на певних етапах маршруту дальні бомбардувальники супроводжувалися винищувачами іноземних держав".

Відео дня

Які саме військово-повітряні сили НАТО перехопили літаки Ту-95МС у РФ не повідомили.

Норвезьке море розташоване на північний схід від Шотландії, між Норвегією та Ісландією. Літаки Ту-95МС, відомі як "Ведмеді", уперше піднялися в повітря в 1950-х роках, але й досі залишаються одним із головних елементів ядерної тріади Путіна. Надшумні Туполєви — єдині у світі стратегічні бомбардувальники з гвинтовими двигунами.

Ці літаки також використовувалися для нанесення руйнівних ударів звичайними ракетами, що спричинили масовані жертви і руйнування в Україні. Раніше цього місяця винищувачі НАТО були підняті в повітря після одного з найпотужніших ракетних обстрілів України з боку сил Путіна.

Українська система ППО збила 585 безпілотників, 29 крилатих ракет і одну балістичну ракету, а масштаби повітряної атаки за участю стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160МС змусили Польщу, країну НАТО, підняти в повітря бойові літаки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що РФ хоче підняти в повітря Су-75. Це однодвигуновий багатоцільовий винищувач зі стелс-технологією, розроблений знаменитим російським ДКБ Сухого і Об'єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК). Росіяни позиціонують цей літак як доступну і легку альтернативу важкому двомоторному стелс-винищувачу Су-57.

А Сили оборони України в ніч на 25 грудня завдали серію ударів по військовій і логістичній інфраструктурі Російської Федерації та тимчасово окупованих територій. Під удар серед інших потрапив військовий аеродром у районі Майкопа.