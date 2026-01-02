Госдеп США призывает всех своих граждан уехать из Росии навсегда или составить завещание

В обновленных рекомендациях для путешественников по России от 29 декабря 2025 года, американцев предупреждают, что их могут задержать местные спецслужбы без всяких объяснений и даже отправить на войну с Украиной. Так что им рекомендуют никогда не ездить в РФ.

В Госдепе США предупреждают, что показатели риска в России остались без изменений и остались на уровне 4: поездка не рекомендуется. А краткое изложение предупреждений было обновлено и подробно расписано, почему поездка в РФ нежелательна:

Опасность, связанная с продолжающейся войной между Россией и Украиной.

Риск преследования или неправомерного задержания со стороны российских сотрудников служб безопасности.

Произвольное применение местных законов.

Возможность терроризма.

"Гражданам США, находящимся в России, следует немедленно покинуть страну!" – сказано в рекомендациях, а также американцев призывают не ездить в РФ "ни по какой причине!"

Правительство США предупреждает, что имеет ограниченные возможности по оказанию помощи гражданам США в России, особенно за пределами Москвы.

Американцев предупреждают, что их в РФ могут отправить на войну

"Посольство США в Москве сократило свой штат. Российское правительство также ограничило поездки для сотрудников посольства. Все консульства США в России приостановили свою работу, включая консульские услуги", - сказано в сообщении.

Также американцев предупреждают, что посольство США в Москве имеет ограниченные возможности по оказанию помощи в случае задержания гражданина США и нет гарантии, что российское правительство предоставит посольству США консульский доступ к задержанным гражданам США.

"Граждане США могут отбыть весь срок тюремного заключения без освобождения. Риск неправомерного задержания граждан США остается высоким. Даже если дело будет признано неправомерным, нет гарантии освобождения", - говорится в сообщении.

В Госдепе предупреждают, что российские чиновники часто допрашивают и угрожают гражданам США без всякой причины, а российские службы безопасности арестовывали граждан США по ложным обвинениям, отказывая им в справедливом обращении и вынося обвинительные приговоры без убедительных доказательств.

Также предупреждают, что граждан США преследуют за их религиозную деятельность. И отмечают, что сохраняется опасность атак беспилотников и терактов.

Отдельный пункт посвящен двойному гражданству (США и Россия) и американцев предупреждают, что Россия не признает гражданство США в таком случае. А сотрудникам консульства США запрещено посещать задержанных граждан США и России с двойным гражданством.

"Российское правительство принуждало граждан с двойным гражданством к службе в армии. Также оно запрещало им покидать страну. В 2022 году Россия начала призыв граждан на войну на Украине. Военный призыв продолжается до сих пор", — отмечают в Госдепе США.

В Госдепе США напомнили, что в РФ нет свободы слова

И американцам напоминают, что в России мирные собрания и свобода слова не являются защищенными правами. А граждан США задерживали за публикации в социальных сетях .

Американцев предупреждают, что все электронные коммуникации и устройства в России отслеживаются российскими спецслужбами, а кредитные и дебетовые карты США больше не работают в России.

И им напоминают, что российские власти допрашивали, угрожали и задерживали граждан США без всякой причины. Это касается как бывших, так и действующих сотрудников правительства и вооруженных сил США, а также частных граждан США: "Российские власти имеют историю неправомерного задержания граждан США и использования их в качестве разменной монеты".

"Граждане США могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства. Российские спецслужбы преследуют иностранных граждан и международные организации, считающиеся "нежелательными". Российский закон о "пропаганде" запрещает обсуждение тем, касающихся геев и лесбиянок. Это сообщество было названо "экстремистским", и поддержка прав человека геев и лесбиянок в России считается преступлением", - сказано в списке Госдепа США.

Отмечается, что посольство США в Киеве, Украина, предоставляет консульские услуги гражданам США в Крыму, Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Однако продолжающаяся война ограничивает возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в этих регионах.

Американцам рекомендуют составить завещание перед поездкой в РФ

Но если американцы после всех предостережений все-таки рискнут совершить вояж в Россию, то Госдеп рекомендует составить завещание и быть готовым оказаться за решеткой "без веских причин" и без возможности связаться с консульством США:

Обсудите с близкими план по уходу за детьми, домашними животными, имуществом, личным вещами, неликвидными активами (коллекциями, произведениями искусства и т. д.), пожеланиями относительно похорон и т. д.

Оставьте образцы ДНК у своего врача на случай, если вашей семье потребуется к ним доступ.

Разработайте планы эвакуации, не зависящие от помощи правительства США.

Посетите наш веб-сайт, посвященный терроризму и поездкам в зоны высокого риска .

Выйдите из всех своих аккаунтов в социальных сетях и не заходите в них, находясь в России.

Будьте внимательны к своему окружению.

Будьте бдительны в туристических местах.

Напомним, ранее Фокус писал о многодетном американце Дереке Хаффмане, который приехал с семьей в РФ за "традиционными ценностями". В итоге его отправили на войну с Украиной.

А в 2024 году в оккупированном Донецке пропал фанат России из США Рассел Бентли. Позже оказалось, что его похитили и убили российские военные.