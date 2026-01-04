Океан наступает на сушу: как вода отнимает дома у миллионов жителей планеты (фото)

Климатический кризис стремительно меняет облик планеты: повышение уровня Мирового океана и усиление береговой эрозии уже привели к потере десятков тысяч квадратных километров суши и вынуждают миллионы людей покидать прибрежные районы.

Об этом говорится в исследовательском проекте издания "Медуза", посвященном изменениям береговых линий по всему миру в 2025 году.

Авторы материала пишут, что береговая эрозия является естественным процессом, при котором волны, приливы, течения и ветер размывают сушу. Однако глобальное потепление резко ускорило его. Ученые выделяют три ключевых фактора: рост уровня моря, усиление штормов и изменение направлений волн, а также таяние морского льда в холодных регионах, который ранее смягчал удары воды.

По оценкам исследователей, с 1984 по 2015 год из-за эрозии планета потеряла почти 28 тысяч квадратных километров суши — площадь, сопоставимую с Бельгией. Причем если выбросы парниковых газов сохранятся на нынешнем уровне, то к 2100 году более 26% песчаных побережий могут сократиться более чем на 100 метров, что приведет к утрате свыше 52 тысяч квадратных километров суши.

Дом, разрушенный тропическим штормом в Северной Каролине Фото: Открытые источники

Под угрозой — миллионы людей и крупнейшие города

Эксперты отмечают, что данная проблема носит глобальный характер. Почти треть свободной ото льда береговой линии Земли состоит из песка — именно такие пляжи наиболее уязвимы к размыванию.

В настоящее время в низменных прибрежных зонах живут около 680 миллионов человек, а к 2050 году их число может превысить один миллиард. А из 20 мегаполисов с населением более 10 миллионов человек 15 расположены в приморских районах.

Дом в городе Любек на севере Германии Фото: dpa

Какие континенты и страны пострадают больше всех

Из-за протяженной береговой линии Россия входит в число наиболее уязвимых стран: эрозия наблюдается почти на половине морского побережья, а это около 25 тысяч километров. Особенно быстро берега разрушаются в арктических регионах — около 7 тысяч гектаров суши "съедает" Арктика со скоростью 1–3 метра в год, а в отдельных местах — до 5–7 метров.

Наиболее уязвимым континентом остается Африка, где 66% побережий — песчаные. Так, в странах Западной Африки берег отступает в среднем на 1,8–3 метра в год.

В США особенно пострадала Луизиана, потерявшая почти 5 тысяч квадратных километров болот и барьерных островов. В Европе эрозия угрожает тысячам домов в Великобритании и регулярно разрушает искусственные пляжи Барселоны.

Критической остается ситуация и для островных государств. До 80% территории Мальдив лежит ниже одного метра над уровнем моря, а Маршалловы острова могут полностью исчезнуть, если рост уровня океана продолжится.

Берег Балтийского моря в Латвии в районе поселка Юркалне Фото: Открытые источники

Можно ли остановить эрозию

Полностью остановить разрушение берегов невозможно, однако ущерб можно снизить. Эксперты выделяют три стратегии: отказ от застройки опасных зон, инженерную защиту берегов и переселение населения.

Среди эффективных решений — дамбы, искусственное восстановление пляжей, проекты вроде нидерландского Zandmotor, восстановление водорослевых лесов и даже переход к плавучему жилью. В ряде стран власти уже прибегают к "управляемому отступлению", заранее перенося поселения дальше от моря.

Транспортировка первого плавучего дома на Мальдивах Фото: Открытые источники

