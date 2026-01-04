Океан наступає на сушу: як вода забирає будинки у мільйонів жителів планети (фото)
Кліматична криза стрімко змінює вигляд планети: підвищення рівня Світового океану та посилення берегової ерозії вже призвели до втрати десятків тисяч квадратних кілометрів суші та змушують мільйони людей залишати прибережні райони.
Про це йдеться в дослідницькому проєкті видання "Медуза", присвяченому змінам берегових ліній по всьому світу у 2025 році.
Автори матеріалу пишуть, що берегова ерозія є природним процесом, під час якого хвилі, припливи, течії та вітер розмивають сушу. Однак глобальне потепління різко прискорило його. Учені виокремлюють три ключові чинники: зростання рівня моря, посилення штормів і зміна напрямків хвиль, а також танення морського льоду в холодних регіонах, який раніше пом'якшував удари води.
За оцінками дослідників, з 1984 по 2015 рік через ерозію планета втратила майже 28 тисяч квадратних кілометрів суші — площу, яку можна порівняти з Бельгією. Причому якщо викиди парникових газів збережуться на нинішньому рівні, то до 2100 року понад 26% піщаних узбереж можуть скоротитися більш ніж на 100 метрів, що призведе до втрати понад 52 тисяч квадратних кілометрів суші.
Під загрозою — мільйони людей і найбільші міста
Експерти зазначають, що ця проблема має глобальний характер. Майже третина вільної від льоду берегової лінії Землі складається з піску — саме такі пляжі найуразливіші до розмивання.
Нині в низинних прибережних зонах живуть близько 680 мільйонів осіб, а до 2050 року їхня кількість може перевищити один мільярд. А з 20 мегаполісів із населенням понад 10 мільйонів осіб 15 розташовані в приморських районах.
Які континенти та країни постраждають найбільше
Через протяжну берегову лінію Росія входить до числа найбільш уразливих країн: ерозія спостерігається майже на половині морського узбережжя, а це близько 25 тисяч кілометрів. Особливо швидко береги руйнуються в арктичних регіонах — близько 7 тисяч гектарів суші "з'їдає" Арктика зі швидкістю 1-3 метри на рік, а в окремих місцях — до 5-7 метрів.
Найбільш вразливим континентом залишається Африка, де 66% узбереж — піщані. Так, у країнах Західної Африки берег відступає в середньому на 1,8-3 метри на рік.
У США особливо постраждала Луїзіана, яка втратила майже 5 тисяч квадратних кілометрів боліт і бар'єрних островів. У Європі ерозія загрожує тисячам будинків у Великій Британії та регулярно руйнує штучні пляжі Барселони.
Критичною залишається ситуація і для острівних держав. До 80% території Мальдів лежить нижче одного метра над рівнем моря, а Маршаллові острови можуть повністю зникнути, якщо зростання рівня океану продовжиться.
Чи можна зупинити ерозію
Повністю зупинити руйнування берегів неможливо, проте збитки можна знизити. Експерти виділяють три стратегії: відмова від забудови небезпечних зон, інженерний захист берегів і переселення населення.
Серед ефективних рішень — дамби, штучне відновлення пляжів, проєкти на кшталт нідерландського Zandmotor, відновлення водоростевих лісів і навіть перехід до плавучого житла. У низці країн влада вже вдається до "керованого відступу", заздалегідь переносячи поселення далі від моря.
Раніше писали, що від таких закономірностей залежать ризики повеней, загроза ерозії та інші екосистеми, які зачіпають понад 3 млрд людей, що живуть уздовж річок по всьому світу. У матеріалі наводилися результати нового дослідження, які нарешті дали відповідь.