Океан наступає на сушу: як вода забирає будинки у мільйонів жителів планети (фото)

Кліматична криза стрімко змінює вигляд планети: підвищення рівня Світового океану та посилення берегової ерозії вже призвели до втрати десятків тисяч квадратних кілометрів суші та змушують мільйони людей залишати прибережні райони.

Про це йдеться в дослідницькому проєкті видання "Медуза", присвяченому змінам берегових ліній по всьому світу у 2025 році.

Автори матеріалу пишуть, що берегова ерозія є природним процесом, під час якого хвилі, припливи, течії та вітер розмивають сушу. Однак глобальне потепління різко прискорило його. Учені виокремлюють три ключові чинники: зростання рівня моря, посилення штормів і зміна напрямків хвиль, а також танення морського льоду в холодних регіонах, який раніше пом'якшував удари води.

За оцінками дослідників, з 1984 по 2015 рік через ерозію планета втратила майже 28 тисяч квадратних кілометрів суші — площу, яку можна порівняти з Бельгією. Причому якщо викиди парникових газів збережуться на нинішньому рівні, то до 2100 року понад 26% піщаних узбереж можуть скоротитися більш ніж на 100 метрів, що призведе до втрати понад 52 тисяч квадратних кілометрів суші.

Будинок, зруйнований тропічним штормом у Північній Кароліні Фото: Відкриті джерела

Під загрозою — мільйони людей і найбільші міста

Експерти зазначають, що ця проблема має глобальний характер. Майже третина вільної від льоду берегової лінії Землі складається з піску — саме такі пляжі найуразливіші до розмивання.

Нині в низинних прибережних зонах живуть близько 680 мільйонів осіб, а до 2050 року їхня кількість може перевищити один мільярд. А з 20 мегаполісів із населенням понад 10 мільйонів осіб 15 розташовані в приморських районах.

Будинок у місті Любек на півночі Німеччини Фото: dpa

Які континенти та країни постраждають найбільше

Через протяжну берегову лінію Росія входить до числа найбільш уразливих країн: ерозія спостерігається майже на половині морського узбережжя, а це близько 25 тисяч кілометрів. Особливо швидко береги руйнуються в арктичних регіонах — близько 7 тисяч гектарів суші "з'їдає" Арктика зі швидкістю 1-3 метри на рік, а в окремих місцях — до 5-7 метрів.

Найбільш вразливим континентом залишається Африка, де 66% узбереж — піщані. Так, у країнах Західної Африки берег відступає в середньому на 1,8-3 метри на рік.

У США особливо постраждала Луїзіана, яка втратила майже 5 тисяч квадратних кілометрів боліт і бар'єрних островів. У Європі ерозія загрожує тисячам будинків у Великій Британії та регулярно руйнує штучні пляжі Барселони.

Критичною залишається ситуація і для острівних держав. До 80% території Мальдів лежить нижче одного метра над рівнем моря, а Маршаллові острови можуть повністю зникнути, якщо зростання рівня океану продовжиться.

Берег Балтійського моря в Латвії в районі селища Юркалне Фото: Відкриті джерела

Чи можна зупинити ерозію

Повністю зупинити руйнування берегів неможливо, проте збитки можна знизити. Експерти виділяють три стратегії: відмова від забудови небезпечних зон, інженерний захист берегів і переселення населення.

Серед ефективних рішень — дамби, штучне відновлення пляжів, проєкти на кшталт нідерландського Zandmotor, відновлення водоростевих лісів і навіть перехід до плавучого житла. У низці країн влада вже вдається до "керованого відступу", заздалегідь переносячи поселення далі від моря.

Транспортування першого плавучого будинку на Мальдівах Фото: Відкриті джерела

