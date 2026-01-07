Любил деньги и продавал секреты КГБ: в тюрьме умер главный предатель ЦРУ в истории США

Олдрич Эймс, чье предательство привело к гибели множества агентов за железным занавесом, скончался в тюрьме в возрасте 84 лет.

В середине 1980-х годов Эймс возглавлял контрразведывательное подразделение ЦРУ по СССР в Лэнгли, штат Вирджиния, когда решил продавать секреты КГБ. Он отбывал пожизненный срок без права на досрочное освобождение в Федеральном исправительном учреждении в Камберленде, штат Мэриленд и умер 32 года спустя после заключения, пишет New York Times.

Олдрич Эймс годами обманывал ЦРУ и продавал секреты КГБ

Олдрич Эймс передавал секретные документы в СССР в течение 10 лет. Когда его раскрыли, то он даже не мог вспомнить объемы переданных КГБ данных.

Из-за его деятельности десятки секретных агентов из США и Великобритании были раскрыты. 10 из них были казнены.

Перед вынесением приговора он заявил, что его решение продавать секретные данные было вызвано "финансовыми трудностями, как текущими, так и продолжающимися". Заработал он на предательстве около 3 миллионов долларов.

Самый известный предатель в истории ЦРУ – что известно об Олдриче Эймсе

Олдрич Хейзен Эймс, известный как Рик, родился 26 мая 1941 года в Ривер-Фоллс, штат Висконсин, старшим из троих детей и единственным сыном Карлтона Эймса, профессора европейской и азиатской истории в местном педагогическом колледже, и Рейчел Эймс, учительницы английского языка в средней школе.

В 1951 году вербовщик из ЦРУ приехал в Ривер-Фоллс и предложил старшему мистеру Эймсу работу. Китай стал коммунистическим, бушевала Корейская война, и агентство, которому едва исполнилось четыре года, широко расставляло свои сети в поисках американцев, которые считали, что понимают образ мышления азиатов.

В 1953 году супруги Эймс из Ривер-Фоллс прибыли в столицу Мьянмы (тогда она называлась Бирма). Но суперагента из Эймса-старшего не получилось. Зато он пристрастился к выпивке и как-то признался своему 12-летнему сыну, что работает на ЦРУ.

Его это заинтриговало. В 1957 году, после того как семья вернулась в Вашингтон, Олдрич Эймс устроился на летнюю работу в агентство разнорабочим. В 1962 году, через три года после окончания средней школы, он поступил на службу в ЦРУ в качестве клерка в штаб-квартире агентства в Лэнгли, штат Вирджиния. Пять лет спустя, получив степень бакалавра истории в Университете Джорджа Вашингтона, он официально вступил в секретную службу страны в возрасте 26 лет. В мае 1969 года он женился на своей коллеге-шпионке Нэнси Сегебарт, и они вместе отправились на базу ЦРУ в Анкаре, Турция.

Мистер Эймс разочаровал своего начальника, Дуэйна Кларриджа, который посчитал его непригодным для жизни шпиона за границей и вернул в США. Эймс выучил русский язык и вступил в советское подразделение ЦРУ. Позже выяснилось, что агент из него был неважный: он начал пить и как-то забыл портфель с секретными документами в поезде, скорей всего раскрыв личность двойного агента: советского дипломата.

Но тем не менее его повышали дважды: сначала в нью-йоркском отделении, где он занимался вопросами Организации Объединенных Наций, а затем, в 1981 году, в Мехико, рассаднике советского шпионажа в Западном полушарии.

Эймс пил все больше, в итоге его бросила жена, а он начал встречаться с Марией дель Росарио Касас Дюпюи, атташе по культуре в посольстве Колумбии и завербованным информатором ЦРУ. Он сделал ей предложение — она ответила согласием — и с опозданием попросил разрешения у ЦРУ. Внебрачная связь с иностранной гражданкой могла положить конец его карьере. Однако в случае мистера Эймса этого не произошло. После того, как он выиграл развод, они поженились.

Жена Эймса была арестована вместе с ним Фото: Wikipedia

В 1983 году Эймс стал начальником контрразведки советского подразделения и начал запрашивать файлы, касающиеся самых секретных операций ЦРУ. Он считал американский шпионаж "корыстной аферой", проводимой бюрократами, которые якобы годами обманывали поколения американцев относительно ценности и необходимости своей работы.

Но имел доступ к некоторым из самых сокровенных секретов страны: в частности, к тайным связям с Советским Союзом, которые втайне сотрудничали с американской разведкой. Это была небольшая группа, едва ли дюжина человек, которые формировались на протяжении двух десятилетий и занимали прочные позиции в советских правительственных учреждениях и посольствах по всему миру.

В разгар холодной войны мистер Эймс решил изменить ход истории, перевернув с ног на голову затянувшуюся игру наций — противостояние шпионов. Он считал это фарсом. По его собственным словам, им двигала "ядовитая смесь водки, высокомерия, мании величия и неприкрытой жадности".

Олдрич Эймс годами продавал секреты ЦРУ СССР

В апреле 1985 года он лично передал конверт, адресованный главе КГБ, в советское посольство в Вашингтоне. Он предложил немного секретов ЦРУ и потребовал взамен 50 000 долларов. Он назвал свое имя и звание. Отношения были скреплены обедом с выпивкой в ​​элегантном отеле недалеко от Белого дома.

Затем он поставил на кон все. Эймс боялся, что кто-то из агентов ЦРУ в Советском Союзе может его предать, поэтому он решил предать их всех. Он знал, что получит за это целое состояние.

"Только внезапно отдав им всех", он мог бы получить защиту — и он знал, что взамен получит кучу денег. Эймс собрал сотни секретных документов — список самых влиятельных советских чиновников, работавших на ЦРУ, и энциклопедию американских разведывательных операций за железным занавесом. Он запихнул их в свой портфель, вышел из штаб-квартиры и передал своему контакту в советском посольстве.

"Я сдавался вместе с ними, я сказал: "Теперь ваша очередь, КГБ. Вы позаботьтесь обо мне?" — сказал он в интервью 1994 года.

КГБ позаботился — Эймсу заплатили как минимум 2 705 000 долларов. 10 агентов были казнены за государственную измену. Один был заключен в тюрьму. По меньшей мере двое сбежали, опередив преследователей на шаг. Сеть, которая предоставляла Соединенным Штатам политическую, военную, дипломатическую и разведывательную информацию о Москве, была уничтожена.

КГБ изо всех сил старался заполнить этот вакуум дезинформацией и с помощью двойных агентов до конца холодной войны. Эти обманы искажали дискуссию о политике и стратегии в отношении Москвы на самых высоких уровнях американского правительства, как заявил тогда Джон М. Дойч, директор ЦРУ в 1995 году, и подрывали главную миссию ЦРУ в холодной войне: понимание советской угрозы. Ложь поддерживала представление о Советском Союзе как о сверхдержаве, даже когда он распадался.

Эймс также раскрыл личности двух десятков других сотрудников американской разведки и иностранных агентов, работавших на ЦРУ, а также разоблачил около 50 секретных операций в России, Европе и Латинской Америке.

По мере того, как русские агенты ЦРУ исчезали один за другим, агентство начало опасаться, что в его рядах находится предатель. Но поиски крота застопорились и зашли в тупик.

В 1986 году Эймс отправился в трехлетнюю командировку в Рим, где продолжал продавать секреты в СССР и пить. Однажды его забрали в полицию, когда нашли пьяным в стельку после вечеринки в посольстве США.

А в 1989 году он вернулся в Вашингтон, купил дом за 540 000 долларов наличными и ездил на новом "Ягуаре", но ЦРУ понадобился еще год, чтобы начать расследование.

Арест Олдрича Эймса Фото: Wikipedia

Официальное уголовное расследование началось лишь в 1993 году, во многом благодаря Федеральному бюро расследований. 21 февраля 1994 года ФБР надели на мистера Эймса наручники, и с этого дня он стал заключенным.

Оценка ущерба, проведенная сотрудниками ЦРУ и ФБР, так и не доведена до конца. Мистер Эймс, чья память была повреждена алкоголем, не мог вспомнить масштабы проданных им секретов. Он также не прошел проверку на полиграфе.

Миссис Эймс была арестована вместе со своим мужем, она знала о его предательстве и тратила "кровавые деньги". Она получила пятилетний тюремный срок. Их пятилетний сын Пол отправился жить к родственникам матери в Колумбию.

