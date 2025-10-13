Шпионил для РФ и готовил теракт: в Польше задержали соратника Навального, — СМИ

В Польше на судебное рассмотрение передан обвинительный акт против российского оппозиционера Игоря Р. и его жены Ирины Р., которых обвиняют в шпионской деятельности и подготовке теракта на польской территории. Следствие утверждает, что супруги тесно взаимодействовали с российскими спецслужбами и передавали информацию, угрожающую безопасности страны.

По данным издания RMF FM, Национальная прокуратура Польши подала в суд в Сосновце дело против Ирины и Игоря Р., который ранее был связан с известными российскими оппозиционными деятелями, среди которых Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Польские следователи утверждают, что он якобы действовал во вред Польше и планировал теракт на ее территории.

Следствие считает, что супруги активно сотрудничали с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). По версии следователей, Игорь Р., прикрываясь оппозиционной деятельностью, собирал данные о российских критиках режима Путина, которые находились в Польше и странах Запада, а его жена отвечала за шифрование этих сведений и их передачу в Москву.

Кроме того, в прошлом году Игорь Р. вместе с двумя гражданами Украины и одним россиянином якобы организовал отправку курьерской посылки со взрывчатыми материалами, среди которых нитроглицерин и военные детонаторы. Посылку обнаружили в сортировочном центре курьерской компании в Лодзи перед тем, как она могла взорваться.

"Согласно экспертному заключению Бюро судебно-исследовательских исследований Агентства внутренней безопасности, которое провело химический анализ, обнаруженный груз содержал, среди прочего, мощную взрывчатку, электрические боеголовки советского производства, изготовленный портативный аккумулятор, который служил инициатором, металлический термос с кумулятивным зарядом и пакет с порошкообразным алюминием. Вся упаковка представляла собой так называемую кумулятивную бомбу, взрыв которой мог бы нанести значительный ущерб инфраструктуре", — говорится в сообщении пресс-службы Краевой прокуратуры Польши.

В июле прошлого года Игорю Р. предъявили обвинение в создании прямой опасности для жизни, здоровья людей или большого имущества через взрывчатые вещества (ст. 164 §1 в сочетании со ст. 163 §1 п. 3 УК). С момента ареста в июле 2024 года супруги находятся под стражей. Что касается двух других фигурантов, их материалы выделены в отдельное производство, которое до сих пор продолжается.

Сами же супруги, как пишет издание RMF FM, считают, что их подставили.

Стоит заметить, что РФ вербует все больше шпионов в Европе. В частности, в Великобритании арестовали двух мужчин и одну женщину по подозрению в оказании помощи российской разведке в рамках расследования по борьбе с терроризмом.

Также Фокус писал, что Россия пытается дестабилизировать европейские правительства и подорвать общественную поддержку Украины, навязывая социальные и экономические расходы Европе. Кроме этого Кремль пытается ослабить коллективную способность НАТО и Европейского Союза реагировать на российскую агрессию.