Шпигував для РФ та готував теракт: у Польщі затримали соратника Навального, – ЗМІ

У Польщі на судовий розгляд передано обвинувальний акт проти російського опозиціонера Ігоря Р. та його дружини Ірини Р., яких звинувачують у шпигунській діяльності та підготовці теракту на польській території. Слідство стверджує, що подружжя тісно взаємодіяло з російськими спецслужбами та передавало інформацію, що загрожувала безпеці країни.

За даними видання RMF FM, Національна прокуратура Польщі подала до суду в Сосновці справу проти Ірини та Ігоря Р., який раніше був пов’язаний із відомими російськими опозиційними діячами, серед яких Олексій Навальний та Михайло Ходорковський. Польські слідчі стверджують, що він нібито діяв на шкоду Польщі та планував теракт на її території.

Слідство вважає, що подружжя активно співпрацювало з Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ). За версією слідчих, Ігор Р., прикриваючись опозиційною діяльністю, збирав дані про російських критиків режиму Путіна, які перебували в Польщі та країнах Заходу, а його дружина відповідала за шифрування цих відомостей і їх передачу до Москви.

Крім того, минулого року Ігор Р. разом із двома громадянами України та одним росіянином нібито організував відправку кур’єрської посилки з вибуховими матеріалами, серед яких нітрогліцерин та військові детонатори. Посилку виявили у сортувальному центрі кур’єрської компанії в Лодзі перед тим, як вона могла вибухнути.

"Згідно з експертним висновком Бюро судово-дослідних досліджень Агентства внутрішньої безпеки, яке провело хімічний аналіз, виявлений вантаж містив, серед іншого, потужну вибухівку, електричні боєголовки радянського виробництва, виготовлений портативний акумулятор, що слугував ініціатором, металевий термос із кумулятивним зарядом та пакет із порошкоподібним алюмінієм. Уся упаковка являла собою так звану кумулятивну бомбу, вибух якої міг би завдати значної шкоди інфраструктурі", — йдеться у повідомленні пресслужби Крайової прокуратури Польщі.

У липні минулого року Ігорю Р. висунули обвинувачення у створенні прямої небезпеки для життя, здоров’я людей або великого майна через вибухові речовини (ст. 164 §1 у поєднанні зі ст. 163 §1 п. 3 КК). З моменту арешту у липні 2024 року подружжя перебуває під вартою. Щодо двох інших фігурантів, їхні матеріали виділено в окреме провадження, яке досі триває.

Саме ж подружжя, як пише видання RMF FM, вважає, що їх підставили.

Варто зауважити, що РФ вербує все більше шпигунів у Європі. Зокрема, у Великій Британії заарештували двох чоловіків і одну жінку за підозрою в наданні допомоги російській розвідці в межах розслідування щодо боротьби з тероризмом.

Також Фокус писав, що Росія намагається дестабілізувати європейські уряди та підірвати громадську підтримку України, нав'язуючи соціальні та економічні витрати Європі. Крім цього Кремль намагається послабити колективну здатність НАТО та Європейського Союзу реагувати на російську агресію.