"Запретила слушать украинскую музыку": модель из Казахстана отправила россиянку в больницу

Российская блогер Карина Фадеева якобы пострадала в результате нападения казахстанской модели Гульсезим Алтайбековой в одном из ресторанов на острове Бали в Индонезии. Россиянка сделала замечание за прослушивание украинской музыки, после чего между девушками началась драка.

Инцидент произошел ночью 10 января в баре the room, в котором россиянка отдыхала вместе с подругами. Через некоторое время блогеру в голову "прилетел" тяжелый предмет, предположительно стеклянная бутылка или настольный светильник, пишет Фадеева.

После удара россиянка потеряла сознание и пришла в себя в пункте неотложной помощи, где ей, как утверждается, "зашили" рассечение на голове.

"Сейчас у меня сильные головные боли, я принимаю антибиотики и обезболивающие. У меня до сих пор не слышит правое ухо", – заявила блогер, подавшая заявление об инциденте.

Нападавшей на нее, утверждает россиянка, оказалась модель из Казахстана Гульсезим Алтайбекова, с которой ранее она не конфликтовала и не пересекалась.

При этом в соцсетях утверждают, что россиянка якобы запретила казашке слушать украинскую музыку, на что та ответила "Слава Украине" и после чего уже началась потасовка.

Местная полиция возбудила уголовное дело, а предполагаемая нападавшая была задержана. Казахстанские СМИ сообщают, что Гульсезим Алтайбекова обратилась за помощью в посольство в Индонезии, а посольство РК оказывает ей консульско-правовую помощь.

Напомним, в январе 2025 года банда из девяти россиян похитила на Бали гражданина Украины Игоря Ермакова. Его пытали и вынудили отдать пароль от криптовалютного счета.

Фокус писал о том, что танцы неадекватной российской туристки в магазине напугали людей на Бали.