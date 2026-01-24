"Заборонила слухати українську музику": модель із Казахстану відправила росіянку в лікарню

Російська блогерка Карина Фадєєва нібито постраждала внаслідок нападу казахстанської моделі Гульсезім Алтайбекової в одному з ресторанів на острові Балі в Індонезії. Росіянка зробила зауваження за прослуховування української музики, після чого між дівчатами почалася бійка.

Інцидент стався вночі 10 січня в барі the room, у якому росіянка відпочивала разом із подругами. Через деякий час блогерці в голову "прилетів" важкий предмет, імовірно скляна пляшка або настільний світильник, пише Фадєєва.

Після удару росіянка знепритомніла і прийшла до тями в пункті невідкладної допомоги, де їй, як стверджується, "зашили" розсічення на голові.

"Зараз у мене сильні головні болі, я приймаю антибіотики та знеболювальні. У мене досі не чує праве вухо", — заявила блогерка, яка подала заяву про інцидент.

Карина Фадєєва

Нападницею на неї, стверджує росіянка, виявилася модель із Казахстану Гульсезім Алтайбекова, з якою раніше вона не конфліктувала і не перетиналася.

Гульсезім Алтайбекова

Гульсезім Алтайбекова

При цьому в соцмережах стверджують, що росіянка нібито заборонила казашці слухати українську музику, на що та відповіла "Слава Україні" і після чого вже почалася бійка.



Відповідь Фадєєвої із соцмереж

Місцева поліція порушила кримінальну справу, а ймовірну нападницю було затримано. Казахстанські ЗМІ повідомляють, що Гульсезім Алтайбекова звернулася по допомогу до посольства в Індонезії, а посольство РК надає їй консульсько-правову допомогу.

Нагадаємо, у січні 2025 року банда з дев'яти росіян викрала на Балі громадянина України Ігоря Єрмакова. Його катували і змусили віддати пароль від криптовалютного рахунку.

Фокус писав про те, що танці неадекватної російської туристки в магазині налякали людей на Балі.