Макрон заявил, что Европа должна противостоять Трампу: в чем причина

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что Европейский Союз должен быть жестче в отношении президента США Дональда Трампа. Он ожидает конфликта с американским лидером в сфере урегулирования цифровых услуг, что может привести к введению Вашингтоном новых тарифов.

Эмманюэль Макрон убежден, что Европе следует ожидать столкновения с президентом США в этом году относительно регулирования цифровых услуг со стороны ЕС, сообщает Financial Times.

Это может привести к введению Вашингтоном новых тарифов в отношении стран Европы.

"США в ближайшие месяцы — это точно — будут атаковать нас через цифровое регулирование", — отметил Макрон.

Известно, что ЕС и несколько других правительств Европы, включая Великобританию, Португалию, Данию, Грецию, Норвегию, Польшу, Австрию, Ирландию и Нидерланды, также рассматривают такие меры. Они повлияют на Instagram и Facebook и вообще Meta Platforms Inc., на Snap Inc., X Илона Маска, TikTok и YouTube от Google.

Запрет в Европе лишит миллионы молодых пользователей доступа к услугам, которые регуляторы называют вредными и вызывающими зависимость, а также к рекламным средствам. Испания стала последней страной, которая планирует такие меры.

Такие шаги Европы могут спровоцировать агрессивный ответ со стороны Трампа и его окружения.

Макрон предупредил, что Европа не движется достаточно быстрыми темпами в своем противостоянии давлению со стороны США, защищающих технологических гигантов и не действует в должном масштабе в этом конфликте с Вашингтоном.

"Это должен быть момент пробуждения", — подчеркнул французский президент.

