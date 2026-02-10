Макрон заявив, що Європа повинна протистояти Трампу: у чому причина

Президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що Європейський Союз має бути жорсткішим щодо президента США Дональда Трампа. Він очікує конфлікту із американським лідером у сфері врегулювання цифрових послуг, що може призвести до запровадження Вашингтоном нових тарифів.

Емманюель Макрон переконаний, що Європі слід очікувати зіткнення з президентом США цього року щодо регулювання цифрових послуг з боку ЄС, повідомляє Financial Times.

Це може призвести до запровадження Вашингтоном нових тарифів відносно країн Європи.

"США в найближчі місяці — це точно — атакуватимуть нас через цифрове регулювання", — зазначив Макрон.

Відомо, що ЄС та кілька інших урядів Європи, включно з Великою Британією, Португалією, Данією, Грецією, Норвегією, Польщею, Австрією, Ірландією та Нідерландами, також розглядають такі заходи. Вони вплинуть на Instagram і Facebook та взагалі Meta Platforms Inc., на Snap Inc., X Ілона Маска, TikTok та YouTube від Google.

Відео дня

Заборона в Європі позбавить мільйони молодих користувачів доступу до послуг, які регулятори називають шкідливими та такими, що викликають залежність, а також до рекламних коштів. Іспанія стала останньою країною, яка планує такі заходи.

Такі кроки Європи можуть спровокувати агресивну відповідь з боку Трампа та його оточення.

Макрон попередив, що Європа не рухається достатньо швидкими темпами у своєму протистоянні тиску з боку США, що захищають технологічних гігантів та не діє у належному масштабі в цьому конфлікті з Вашингтоном.

"Це має бути момент пробудження", — наголосив французький президент.

Нагадаємо, що головний дипломат президента Франції Емманюеля Макрона Емманюель Бонн таємно здійснив візит до Москви. Там він провів переговори з високопосадовцями Кремля. Поїздка публічно не анонсувалася, а темою розмов стала війна в Україні.

Раніше ми також інформували, що Франція розпочала технічну підготовку до можливих контактів між президентом Емманюелем Макроном і російським диктатором Володимиром Путіним. Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що взаємодія між Москвою та Парижем наразі не має помітних результатів.