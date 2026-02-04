Наразі контакти непримітні: Пєсков оцінив поточну взаємодію РФ та Франції

Франція розпочала підготовку до можливих контактів між президентами Емманюелем Макроном і Володимиром Путіним на технічному рівні. Офіційні особи Росії водночас заявляють, що наразі немає жодних зустрічей на вищому рівні і що робочі обговорення не мають примітного змісту.

За інформацією російського агентства "ТАСС", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що дві країни дійсно ведуть роботу на робочому рівні, проте про якісь конкретні результати або домовленості наразі говорити не можна.

"Росія і Франція дійсно взаємодіють на робочому рівні, але жодного примітного змісту ці контакти не мають. Контактів на найвищому рівні зараз немає зовсім", — зауважив російський посадовець.

Раніше видання Politico писало, що Макрон активно готує ґрунт для відновлення прямих контактів з Росією у питанні війни в Україні. Зокрема, у Парижі наголошують, що підготовчі кроки мають суто технічний характер і передбачають координацію з українською стороною та основними європейськими партнерами. Також Франція прагне підтримати формування невеликої групи країн-однодумців, які готові підтримувати Україну у протистоянні з агресором.

"Важливо, щоб європейці відновили власні канали зв'язку, це готується на технічному рівні", – цитує видання Макрона.

Крім того, у він підкреслив, що активні бойові дії та удари по критичній інфраструктурі України з боку Росії демонструють відсутність готовності до реальних мирних переговорів. Відтак, контакти між лідерами залишаються радше технічними та попередніми, а будь-які домовленості на високому рівні наразі не плануються.

"Перш за все, сьогодні ми продовжуємо підтримувати Україну, яка перебуває під бомбами, в холоді, під час нападів росіян на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України, що є неприпустимим і не демонструє справжньої готовності до переговорів про мир".- додав політик.

Нагадаємо, що Москва категорично відкидає можливість присутності військ НАТО або окремих європейських держав на території України. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ і колишній президент Росії Дмитро Медведєв вкотре озвучив жорсткі погрози європейським країнам, що допустили таку перспективу, а також натякнув на президента Франції Емманюеля Макрон.

Також Фокус писав, що Франція може направити в Україну тисячі своїх солдатів після припинення російсько-української війни та братиме участь у відновленні Збройних сил України.