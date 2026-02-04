Сейчас контакты неприметны: Песков оценил текущее взаимодействие РФ и Франции

Франция начала подготовку к возможным контактам между президентами Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным на техническом уровне. Официальные лица России в то же время заявляют, что пока нет никаких встреч на высшем уровне и рабочие обсуждения не имеют примечательного содержания.

По информации российского агентства "ТАСС", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что две страны действительно ведут работу на рабочем уровне, однако о каких-то конкретных результатах или договоренностях пока говорить нельзя.

"Россия и Франция действительно взаимодействуют на рабочем уровне, но никакого примечательного содержания эти контакты не имеют. Контактов на самом высоком уровне сейчас нет совсем", — отметил российский чиновник.

Ранее издание Politico писало, что Макрон активно готовит почву для восстановления прямых контактов с Россией в вопросе войны в Украине. В частности, в Париже отмечают, что подготовительные шаги носят чисто технический характер и предусматривают координацию с украинской стороной и основными европейскими партнерами. Также Франция стремится поддержать формирование небольшой группы стран-единомышленников, которые готовы поддерживать Украину в противостоянии с агрессором.

"Важно, чтобы европейцы восстановили собственные каналы связи, это готовится на техническом уровне", — цитирует издание Макрона.

Кроме того, он подчеркнул, что активные боевые действия и удары по критической инфраструктуре Украины со стороны России демонстрируют отсутствие готовности к реальным мирным переговорам. Следовательно, контакты между лидерами остаются скорее техническими и предварительными, а любые договоренности на высоком уровне пока не планируются.

"Прежде всего, сегодня мы продолжаем поддерживать Украину, которая находится под бомбами, в холоде, во время нападений россиян на мирных жителей и энергетическую инфраструктуру Украины, что является недопустимым и не демонстрирует настоящей готовности к переговорам о мире".- добавил политик.

Напомним, что Москва категорически отвергает возможность присутствия войск НАТО или отдельных европейских государств на территории Украины. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев в очередной раз озвучил жесткие угрозы европейским странам, допустившим такую перспективу, а также намекнул на президента Франции Эмманюэля Макрона.

Также Фокус писал, что Франция может направить в Украину тысячи своих солдат после прекращения российско-украинской войны и будет участвовать в восстановлении Вооруженных сил Украины.