Настоящий "прорыв" в Европе: немецкая компания успешно испытала гиперзвуковую ракету (фото)

В Германии впервые успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты, разработанной частным оборонным стартапом менее чем за год. Тестовый пуск подтвердил, что Европа способна создавать собственные маневренные гиперзвуковые системы без многолетних и сверхдорогих программ.

Как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, мюнхенский стартап Hypersonica провел первый успешный испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты с норвежского космодрома Андейя.

В статье отмечается, что хотя компания была основана только в 2024 году, за девять месяцев она смогла пройти путь от первых чертежей до полноценного летного теста. Более того, во время испытания ракета разогналась до скорости более 7 400 километров в час и преодолела дистанцию более 300 километров.

Немецкая компания успешно испытала гиперзвуковую ракету Фото: Из открытых источников

В Hypersonica отмечают, что ключевые параметры системы были проверены в реальных гиперзвуковых условиях — вплоть до уровня отдельных компонентов. В частности, это позволило подтвердить работоспособность основных технологических решений и выйти на следующий этап разработки.

Відео дня

По утверждениям FAZ, достигнутый результат делает Hypersonica первой частно финансируемой компанией в Европе, которая смогла продемонстрировать гиперзвуковой полет такого уровня. Основатель и генеральный директор стартапа Филипп Керт в комментарии изданию назвал это значительным прорывом для отрасли, где создание подобных систем обычно занимает годы.

"Нам понадобилось всего девять месяцев от первого чертежа до готового прототипа. Это большой успех", — сказал он

Успех компании подтверждается и финансовой поддержкой, поскольку во время инвестиционного раунда серии A Hypersonica привлекла 23,3 миллиона евро от фондов General Catalyst и Plural, а также Федерального агентства Германии по прорывным инновациям SPRIND. По словам Керта, цель компании — до 2029 года обеспечить европейские страны относительно недорогими и маневренными гиперзвуковыми ракетами как элементом сдерживания.

Также Керт рассказал FAZ, что классические оборонные программы требуют миллиардных затрат и слишком много времени, чего Европа сейчас не имеет, поэтому Hypersonica делает ставку на альтернативные подходы, которые способны существенно уменьшить стоимость разработки без потери боевых характеристик.

Ключевым преимуществом разработки стартапа он называет сочетание гиперзвуковой скорости с высокой маневренностью. По его словам, сами по себе скорости более 6 000 километров в час не являются новыми, однако возможность точно управлять ракетой на таких режимах значительно усложняет ее перехват системами противовоздушной обороны.

Для сравнения Керт вспоминает российские ракеты "Искандер" и "Кинжал", которые достигают гиперзвуковых скоростей, но имеют ограниченную маневренность. Зато американская система LRHW ("Темный орел"), которую планируют разместить в Германии, значительно эффективнее, однако, по оценкам экспертов, стоимость одного ее запуска достигает около 40 миллионов долларов.

На этом фоне Европа пока не имеет собственных сопоставимых решений. Именно поэтому Hypersonica делает акцент на европейском суверенитете — независимости в производстве и цепочках поставок. Кроме того, компания имеет немецко-британскую структуру и участвует в британской гиперзвуковой программе с бюджетом около одного миллиарда фунтов стерлингов.

По словам руководителя стартапа, спрос на гиперзвуковые системы уже формируется среди европейских стран, а требования к таким возможностям определены и в рамках НАТО.

"Наши технологии предоставляют этим странам доступ к гиперзвуковым системам. Именно поэтому мы применяем общеевропейский подход", — говорит Керт.

Напомним, что французские политики уже в течение 2025 года говорят о создании аналога российского ракетного комплекса "Орешник". Однако, пока подобные заявления остаются скорее на уровне политических деклараций, чем реальных технологических решений.

Также Фокус писал, что россияне начали испытывать экспериментальную противоветровую систему, которая вместо традиционных лопастей использует вращающиеся тросы. В общем, на эту странную разработку от FPV-дронов россияне потратили более 2 лет.