Заявления о необходимости создания европейского аналога российского ракетного комплекса "Орешник" пока остаются скорее на уровне политических деклараций, чем реальных технологических решений. В частности, такое мнение высказал военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

Как говорится в его публикации на странице в Facebook, французские политики уже в течение 2025 года говорят о создании собственных баллистических ракет средней дальности — от 1000 до 2500 километров, однако на практике конкретных результатов пока нет.

По его словам, история французского ракетного вооружения показывает, что страна раньше имела действительно мощные системы. Например, оперативно-тактический ракетный комплекс Pluton позволял доставлять ядерное оружие на 120 км, а Hades — на 500 км, и еще в 1980-х эти ракеты были чрезвычайно эффективными. Более того, французские среднедальнобойные баллистические ракеты S2 и S3 могли поражать цели на 3700 и 3000 км, а межконтинентальная M51 обеспечивает ядерный потенциал страны на расстоянии до 9000 км.

Відео дня

Впрочем, все системы, кроме M51, сняты с вооружения и возобновить их производство уже невозможно — в отличие от некоторых советских образцов, которые сохранились. Именно поэтому Франция легко создает большие МБР, но с ракетами средней дальности пока испытывает серьезные проблемы.

"Но вот как-то так и получается, что даже французов задела эта проблема с потерей критических компетенций после завершения "Холодной войны", и это при буквально миллиардных затратах исключительно на ядерный арсенал. Поэтому и получается, что баллистические ракеты на 9000 км французы делают легко и успешно, а вот ракеты на дальность порядка 3000 км — этот процесс пока сопровождается скорее мантрой публичных заявлений", — отметил специалист.

Более того, для самой России, по словам Киричевского, создание "Орешника" было долгим и сложным процессом. Например, над предшественником ракеты — РС-26 "Рубеж" — работали с 2010-х годов, а реально "Кедр" полетел только через 15 лет. Россия также использовала наработки старых советских проектов, таких как РСД-10 "Пионер" и РТ-2.

"Однако на этом фоне просится парадоксальный вывод по тому, что реальное содержание процессов в мире сейчас задает в частности то, какие инструменты сдерживания и эскалации сейчас применяют Европа и Россия друг против друга. Даже если это извне выглядит как "война кривых со слепыми", ну или же для наших латентных трампофилов — Европа всегда "слабая и нерешительная"", — добавил военный.

Даже США, как он отмечает в своем посте, потратили уже более $140 млрд на программу МБР LCM-35 Sentinel, но ракета до сих пор не готова. Подобная история и с гиперзвуковыми системами Dark Eagle (LRHW), боевая часть которых весит всего 13 кг и вызывает сомнения в эффективности.

Напомним, в интервью Фокусу военный Михаил Макарук рассказывал, что сбить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" сегодня не может ни Украина, ни сама Россия.

Также Фокус писал, что, по мнению экспертов, пока что "Орешник" не готов к массовому использованию и скорее служит психологическим сигналом, чем реальной угрозой.