Россияне сами не могут сбить "Орешник": Макарук объяснил, почему эту ракету трудно отследить (видео)

Представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук рассказал, что сбить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" сегодня не может ни Украина, ни сама Россия.

Отвечая на вопрос о возможности самостоятельно отслеживать пуски ракет такого типа, он пояснил в интервью Фокусу, что Украина не имеет для этого необходимых технических инструментов. Речь идет прежде всего об отсутствии собственной масштабной спутниковой группировки, а также достаточно мощных систем радиоразведки, которые позволяли бы фиксировать запуски баллистических ракет в режиме реального времени.

Интервью с Михаилом Макаруком на YouTube-канале Фокуса на YouTube-канале

И все же, стоит отметить, что российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" не является чем-то принципиально новым или чрезвычайно опасным по сравнению с другими видами вооружения, которые враг уже применял ранее.

"Самостоятельно отслеживать такие запуски мы не можем, ведь не имеем мощной космической группировки спутников и соответствующего уровня радиоразведки. Сбивать эти ракеты нам также нечем — украинская ПВО не имеет таких возможностей. Зато перехват могут осуществлять американские системы THAAD, которые для этого и созданы. Такие возможности имеют также Израиль и Германия, которая недавно закупила соответствующие комплексы. Более того, россияне сами вряд ли способны сбить собственный "Орешник"", — пояснил Макарук в разговоре с ведущей.

В то же время военный обратил внимание на важный нюанс — Россия фактически также не способна эффективно противодействовать собственным баллистическим ракетам. По его словам, случаи, когда российские ракеты падают на территории РФ, не единичны.

В частности, Макарук заверил, что около трети российских ракет — в частности Х-101, Х-555, Х-22, а также "Кинжалы" и "Калибры" — не долетают до запланированных целей. Именно поэтому пуски часто осуществляют из районов Каспийского моря или из отдаленных степных зон вблизи Энгельса. Такая практика, по его словам, тянется еще с советских времен и связана с большим количеством технических отказов.

Причина этого явления, подчеркнул эксперт, остается неизменной — низкое качество производства. Речь идет не только об отдельных дефектах, а об общей слабой инженерной и производственной культуре.

"В целом главная причина — это низкая производственная и инженерная культура. Именно этим объясняется большинство проблем. Такой вывод мы делаем на основе анализа внутренних документов и работы, которую проводим вместе с киберспециалистами", — подчеркнул специалист.

Что еще рассказывал Михаил Макарук в интервью Фокусу

Также в интервью Фокусу Михаил Макарук затронул тему случаев вооруженной агрессии против военнослужащих в Украине, и по его мнению, такие действия должны получать жесточайшее наказание.

Кроме того, в разговоре с ведущей Фокуса военный рассказал, что Россия переделывает ударные дроны "Шахед" в упрощенные ракетные системы под названием "Герань-5". Однако техническая деградация производства, санкции и нехватка специалистов делают эти попытки нестабильными и малоэффективными.